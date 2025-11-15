A- A+

TECNOLOGIA O que é possível fazer com o Atlas, novo navegador do ChatGPT? Por enquanto, o Atlas só está disponível para os Macbooks, da Apple

Em outubro, a OpenAI lançou o Atlas, o primeiro navegador com inteligência artificial (IA) da empresa, que funciona dentro do ChatGPT. O Atlas surge como um assistente da experiência online do usuário.



Ou seja, ele consegue resumir, comparar e gerar textos dentro de qualquer site. Além disso, o navegador também consegue guardar o contexto das páginas visitadas para fazer sugestões ou referências em pesquisas futuras.

Por enquanto, o Atlas só está disponível para os Macbooks, da Apple. No entanto, a empresa pretende, em breve, disponiblizar a tecnologia para os sistemas Windows.

O principal diferencial do Atlas é oferecer uma navegação personalizada. Para isso, IA utiliza dados fornecidos pelo usuário e todo o histórico de pesquisas do ChatGPT, já que o navegador é atrelado ao chatbot da empresa.

A OpenAI afirma que o Atlas pode usar os dados de navegação, como os sites que você entrou, o comportamento de cliques e as suas preferências, para treinar seus modelos de IA. Essa opção, segundo a empresa, é desabilitada por padrão para manter a segurança, mas, provavelmente, é ativada quando o usuário concede permissões dentro do chat para que a IA faça pesquisas.





Modo Agente

Essa configuração, que só está disponível para os assinantes do ChatGPT, faz com que a IA possa controlar o computador para o usuário. Ou seja, ao clicar no Modo Agente, o usuário pode pedir para que a IA escreva um e-mail, resuma uma notícia ou até mesmo entre em um site para efetuar uma compra.

Esse modelo funciona de duas formas, com a versão logada e deslogada. Se o usuário configurar o Atlas com a opção logada, a IA poderá ter maior autonomia. No exemplo de uma compra, ela poderá efetuar o pagamento sem assistência humana. Já na versão deslogada, que protege os dados mais sensíveis do usuário, é necessário inserir informações pessoais como email, nome e número de cartão de crédito para que a compra seja finalizada.

Integração com o ChatGPT em qualquer site

Com o Atlas, o usuário não precisa abrir uma nova aba no computador para acessar o ChatGPT para uma pesquisa sobre um artigo, por exemplo.

No novo navegador, quando o usuário quiser consultar o ChatGPT para qualquer dúvida, basta abrir o chatbot em uma aba que fica na lateral direita. Por exemplo, o usuário pode pedir para que a IA melhore o texto de um email diretamente da caixa de mensagens, sem precisar abrir outra aba.

Pesquisas personalizadas

Com base nas informações coletadas, o Atlas consegue sugerir pesquisas ou lembrar o usuário de terminar determinada tarefa. Agora, o navegador não é só mais uma ferramenta para transitar na internet, mas também um assistente.

Ao pesquisar no Atlas, o algoritmo da IA consegue filtrar, com base nas suas preferências, o site com a melhor resposta para você, uma proposta bem diferente do Chrome, do Google.

