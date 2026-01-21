A- A+

BRASIL O que é Will Bank, braço digital do Master liquidado pelo BC nesta quarta-feira (21)? Instituição financeira era voltada para classes C e D e estava sob Regime de Administração Especial Temporária (Raet)

O Banco Central decretou nesta quarta-feira (21) a liquidação extrajudicial do Will Bank, braço digital controlado pelo Master, este liquidado em 18 de novembro. A autarquia concluiu que a situação econômico-financeira do banco se tornou inviável.

Com a liquidação, o Will Bank deixa de operar sob o Regime de Administração Especial Temporária (Raet), iniciada em novembro.



Voltado para as classes C e D

O Will Bank é uma evolução da "Pag!", instituição fundada em 2016, em Vitória, por capixabas. A fintech começou oferecendo cartão de crédito, mas ao longo dos anos passou a oferecer outros produtos no seu portfólio, incluindo CBDs.



O banco digital era voltado para as classes C e D e chegou a ter mais de nove milhões de clientes. Cerca de R$ 7,5 bilhões passaram pelo banco, segundo o próprio site da instituição financeira.





Sede em São Paulo

O banco digital tinha cerca de 1,1 mil funcionários, os chamados "willers", como apelidava o próprio banco. A sede da empresa fica localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo, com um andar dedicado aos colaboradores, inaugurado no fim de 2022.

O diretor-presidente do FGC, Daniel Lima, afirmou que, se fossem liquidados os ativos do Master sob regime de administração temporária seriam mais R$ 6 bi ou R$ 7 bi a ressarcir via fundo garantidor.

Na véspera da liquidação, a bandeira de cartões Mastercard confirmou que havia interrompido transações com cartões de crédito e débito do Will Bank. De acordo com a Mastercard, o banco não vinha cumprindo regras da rede, culminando na interrupção dos serviços.

A liquidação do banco Master ocorreu em novembro um dia após a prisão de seu dono, Daniel Vorcaro, quando tentava embarcar para Dubai, no âmbito da primeira fase da Operação Compliance Zero.

