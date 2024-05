A- A+

TECNOLOGIA O que esperar do evento da Apple que apresenta novidades do iPad nesta terça-feira (7) Aguardada apresentação da big tech americana dona do iPhone começa às 11h e inclui ainda novos acessórios e chip de inteligência artificial, segundo rumores

A Apple deve anunciar hoje novos iPads pela primeira vez em 18 meses. De acordo com a "Bloomberg", a criadora do iPhone e dos Macs vai lançar ainda acessórios novos e apresentar seu chip para inteligência artificial, o M4.

O evento, chamado de "Basta imaginar", começa às 11h (do horário de Brasília) nos EUA e terá transmissão pela internet.

Segundo a "Bloomberg", a Apple vai lançar novas versões do iPad Pro, voltado para o mercado profissional, e do iPad Air, para o público em geral. Os tablets respondem por cerca de 6% do faturamento da companhia, atrás de iPhone (51%), serviços (26%), Macs (8%) e os vestíveis, como os relógios (9%).

Sem lançamentos de iPads no ano passado, as vendas deste segmento no último trimestre fiscal da Apple chegaram a US$ 5,6 bilhões, abaixo dos US$ 6,4 bilhões do mesmo período do ano anterior. Com as novidades, a companhia afirmou aos investidores durante a divulgação dos resultados, na semana passada, que espera vendas maiores nos próximos trimestres deste ano, o que animou os investidores, impulsionando as ações da empresa.

Tela similar à do iPhone

No evento desta terça-feira, a aposta principal da companhia será no iPad Pro, que pela primeira vez pode receber o mesmo tipo de tela do iPhone, com Oled, que permite maior brilho, melhor resolução e reduz a espessura do produto. Especula-se que o produto venha em dois tamanhos: de 11 e 12,9 polegadas.



Chip de IA

Os rumores apontam que o iPad Pro deve inaugurar o chip M4, com foco em inteligência artificial. Atualmente, os MacBooks Pro e Air contam com os chips da família M3, que permitem rodar softwares de IA generativa, por terem maior capacidade de processamento.

Além disso, a Apple deve anunciar o iPad Air em dois tamanhos. Especula-se que, além do tamanho atual de 10,9 polegadas, o produto ganhará uma versão com 12,9 polegadas. Nesta categoria, acredita-se que o chip a ser usado será o M2.

Além dos dois tablets, a companhia deve apresentar novidades na linha de acessórios. O Apple Pencil, que aparece no convite do evento, pode ganhar novas funções.

Segundo a Bloomberg, o produto vai incluir um recurso que permite aos usuários sentir um pequeno efeito semelhante a uma vibração ao acionar ações com a caneta. Os usuários provavelmente também poderão apertar o lápis para realizar determinadas tarefas em vez de apenas usar sua ponta.

O acessório foi atualizado pela última vez em 2023, quando a Apple lançou uma nova versão de baixo custo. O novo substituirá o modelo topo de linha lançado em 2018.

Para acompanhar, a Apple anunciará ainda um novo teclado, o chamado de Magic Keyboard, feito de alumínio, com uma estética semelhante à de um laptop. Hoje, a Apple vende cinco versões de iPad: o iPad Pro, o iPad Air, o iPad 10ªGeração, iPad 9ªGeração e o iPad Mini.

