concurso O que estudar para o concurso da Caixa 2024? Veja o que vai cair nas provas Caixa Econômica Federal divulgou os editais para concurso com 4050 vagas; veja o que estudar

A Caixa Econômica Federal divulgou dois editais para concurso público com 4.050 vagas no país. Os salários iniciais vão de R$ 3.762 a R$ 14.915, dependendo do perfil da vaga. Há oportunidades para ensino médio e superior. Veja o que estudar para o concurso..

Técnico bancário novo

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa (5), Língua Inglesa (5), Matemática Financeira (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5), Comportamentos éticos e compliance (5).

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Bancários (15), Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (5), Conhecimentos e Comportamentos Digitais (5), Atendimento Bancário (10).

Segunda etapa: prova de redação.

Técnico bancário novo - Tecnologia da Informação

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa (5), Língua Inglesa (5), Matemática Financeira (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5), Comportamentos éticos e compliance (5).

Conhecimentos Específicos: Tecnologia da Informação (30), Conhecimentos e Comportamentos Digitais (5).

Segunda etapa: prova de redação.

Médico do trabalho

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa (10), Língua Inglesa (5), Conhecimentos e comportamentos digitais (5), Comportamentos éticos e compliance (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5).

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Médicos Gerais (10), Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador (15), Legislação Específica (10), Auditoria Médica e Plano de Saúde (5).

Segunda etapa: prova discursiva.

Engenheiro de segurança do trabalho

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa (10), Língua Inglesa (5), Conhecimentos e comportamentos digitais (5), Comportamentos éticos e compliance (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5).

Conhecimentos Específicos: Saúde e Segurança no Trabalho (40).

Segunda etapa: prova discursiva.

Como se inscrever no concurso da Caixa?

Elas devem ser feitas no site da organizadora da seleção, a Fundação Cesgranrio.

Qual o valor da taxa de inscrição para o concurso da Caixa?

As taxas de inscrição serão de R$ 50, para posições de nível médio, e R$ 65 para as de nível superior.

Até quando pode solicitar isenção do concurso da Caixa?

Solicitações de isenção deverão ser feitas até 7 de março.

Vagas para concurso da Caixa

A maior parte das vagas é para ensino médio, e o concurso terá cotas para deficientes (6%) e negros (20%).

Veja abaixo o número de postos de trabalho que serão abertos, incluindo cadastro de reserva, e os salários iniciais:

Vagas para ensino médio

Técnico bancário novo: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Técnico bancário novo - Tecnologia da Informação: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Vagas para ensino superior

Médico do trabalho: 28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Engenheiro de segurança do trabalho: 22 vagas. Salário inicial de R$ 14.915 para 40 horas semanais.

Além do salário, os aprovados terão direito a benefícios:

auxílio-alimentação e refeição - R$1.014,42;

auxílio cesta alimentação - R$799,38;

13º cesta alimentação - R$799,38;

auxílio creche/auxílio babá - R$602,81;

assistência à saúde; e

previdência complementar.

Todos os candidatos serão avaliados, em primeira etapa, por prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos.

A segunda etapa será prova de redação, para vagas de nível médio, e prova dissertativa, para as oportunidades de nível superior. Para as posições de nível superior, haverá ainda prova de títulos.

Calendário Concurso Caixa Econômica Federal

Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março

Realização das provas (primeira e segunda etapas): 26 de maio.

Divulgação de resultados: a partir de agosto

Prazo de convocação dos aprovados: o concurso terá validade de um ano, prorrogável por mais um ano. A chamada dos candidatos vai ocorrer dentro deste período.

