IMPOSTOS 'O que eu posso fazer se ele aumentou um imposto a cada 30 dias?', diz Tarcísio sobre Haddad Declaração rebate o petista que, na semana passada, disse que o chefe do Executivo estadual é blindado de críticas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou na quarta-feira que o ministro da Fazenda e provável adversário no pleito deste ano, Fernando Haddad (PT), aumentou um imposto a cada 30 dias. A declaração rebate o petista que, na semana passada, disse que o chefe do Executivo estadual é blindado de críticas.

"Ninguém é blindado de crítica em lugar nenhum. Tem bom trabalho e tem trabalho que é ruim. O que eu posso fazer se ele aumentou um imposto a cada 30 dias? Não é culpa minha, é culpa dele", afirmou Tarcísio após ter a fala de Haddad mencionada durante conversa com jornalistas. — A gente não escolhe o adversário. A gente vai mostrar o que nós fizemos e o que nós temos de projeto para frente.

A declaração ocorreu após agenda do governador no Centro Operacional do Metrô de São Paulo.

A rodada mais recente da pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, mostra Tarcisio à frente na disputa. O governador marcou 44% das intenções de voto no levantamento, contra 31% de Haddad, que aparece como segundo colocado.

O incumbente ameaça uma vitória em primeiro turno pela sondagem do Datafolha. A sete meses do pleito, Tarcísio iguala a soma de todos os opositores no principal cenário testado. Completam a lista Paulo Serra (PSDB), ex-prefeito de Santo André, com 5% das menções, o deputado federal Kim Kataguiri (Missão), com 5%, e o cientista político Luiz Felipe D'Ávila (Novo), com 3%. Há ainda 1% de indecisos, e 11% optam por voto em branco ou nulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A ausência de uma segunda rodada seria um revés significativo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que conta com o palanque no maior colégio eleitoral do país ao longo de toda a campanha para derrotar Flávio Bolsonaro (PL), senador pelo Rio de Janeiro que é filho de Jair Bolsonaro e aliado de Tarcísio.

Lideranças do PT tem demonstrado preferência por Haddad nos bastidores devido ao seu desempenho anterior no estado, quando chegou ao segundo turno, e ao protagonismo na pauta econômica.

