Tecnologia O que muda com o novo iOS 26 anunciado pela Apple? Na conferência para desenvolvedores, empresa revelou recursos como tradução em tempo real de ligações e emojis criados com ajuda do ChatGPT

A Apple anunciou, nessa segunda-feira (9), novidades já esperadas pelo mercado durante a WWDC 2025, conferência anual da Apple para desenvolvedores, que acontece entre os dias 9 e 13 de junho. O principal lançamento foi o sistema operacional iOS 26, com um design repaginado com a tecnologia 'Liquid Glass', que dá uma aparência translúcida aos apps. Além disso, o software Apple Intelligence ganhou novidades como tradução em tempo real, resumo de chamadas telefônicas e criação de emojis com a ajuda do ChatGPT.

O iOS 26 e os novos recursos do Apple Intelligence já estão disponíveis para testes na versão beta e devem chegar ao público entre setembro e dezembro.

A conferência marca um ano do anúncio do Apple Intelligence, quando a Apple prometeu uma Siri com IA mais avançada, capaz de acessar dados pessoais e controlar melhor os aplicativos. Mas grandes novidades para a assistente ficaram de lado no evento. Essa versão, porém, só deve ser lançada no ano que vem.

Ao final da apresentação do evento, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que a empresa continua focada em aprimorar suas plataformas com mais formas de aproveitar "o poder" do Apple Intelligence, aliado a um design "incrível", que melhora a experiência dos produtos da empresa.

— Estamos animados para ver como os desenvolvedores levarão essas atualizações e essa nova linguagem de design para seus aplicativos — resumiu Cook.

O que dizem analistas?

O atraso no lançamento da nova Siri, que deve concentrar os principais avanços da Apple em IA, incomodou os investidores, conta William Castro, estrategista-chefe da Avenue. A frustração ficou evidente, diz ele, quando Craig Federighi, engenheiro-chefe de software da empresa Apple, disse na conferência que o desenvolvimento da assistente está levando tempo e será detalhado só no ano que vem. As ações da Apple caíram cerca de US$ 5 em minutos, saindo da casa dos US$ 205 para perto dos US$ 200.

Segundo Castro, a integração discreta de IA pela Apple incomoda dado que outras empresas do setor têm acelerado os projetos. Para ele, as novidades colocam em xeque os múltiplos elevados com que a ação da Apple é negociada hoje.

— É uma estratégia bastante conservadora no momento que a concorrência pisa no acelerador — diz. — A tradução simultânea nas chamadas é legal, o coach de IA nos treinos também, mas não para impulsionar a troca de aparelhos como a empresa espera.

André Miceli, coordenador do MBA de Negócios Digitais da Fundação Getulio Vargas (FGV), avalia que a Apple manteve sua abordagem de apostar em avanços incrementais, um marco da gestão de Cook. Nesse sentido, a IA tem sido integrada de forma discreta ao sistema, com foco em privacidade e processamento local, o que se trata de um diferencial em relação aos concorrentes que ainda dependem fortemente da nuvem.

— A Apple tem se dedicado muito mais a fazer bem feito do que a fazer primeiro — pondera.

A ausência de uma reformulação profunda na Siri, no entanto, reforça a percepção de que a empresa larga atrás na corrida da IA generativa. O desafio, segundo Miceli, será manter esse diferencial de privacidade e controle local à medida que a experiência dos usuários passa a ser cada vez mais mediada por agentes inteligentes.

— Hoje é o início de uma nova fase. Mas a Apple ainda vai precisar provar que pode liderar, e não apenas acompanhar, essa próxima era da computação pessoal.

Novo iOS 26 tem visual translúcido e sistema unificado

O lançamento do iOS 26, nova versão do sistema operacional dos dispositivos da gigante do Vale do Silício, foi o principal anúncio da conferência. O destaque se deve à grande reformulação visual da interface, considerada a maior desde o iOS 7, segundo a empresa.

Inspirado na estética do Vision Pro, o novo sistema trouxe a linguagem de design "Liquid Glass", uma espécie de visualização transparente dos aplicativos com elementos translúcidos que reagem ao ambiente, adaptando-se à luz e ao movimento do aparelho.

O visual translúcido pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial, que muda de posição e aumenta ou diminui de tamanho conforme a imagem de fundo. A novidade estará disponível tanto no modo claro quanto escuro.



Além do redesign, a Apple uniformizou a numeração de todos os seus sistemas operacionais para padronizar os produtos da marca, já que o número de gerações variava muito entre os aparelhos. Agora, o atual iOS 18, sistema operacional dos iPhones, dará lugar ao “iOS 26” - assim como o iPadOS 26, macOS 26 e por aí vai.

Acesso ao modelo base do Apple Intelligence

Do ponto de vista dos desenvolvedores, o anúncio que mais empolgou foi a abertura do modelo base do Apple Intelligence para uso em aplicativos de terceiros. Com isso, os criadores de apps poderão acessar os grandes modelos de linguagem (LLMs) que rodam no próprio dispositivo e incorporar aos seus programas soluções de IA avançada, como resumos, geração de texto e interações em linguagem natural, sem depender de conexões com a nuvem ou custos adicionais de API.

Por exemplo, um app voltado para educação pode criar questionários personalizados a partir das anotações do usuário. Ou então, um programa para atividades ao ar livre pode oferecer buscas em linguagem natural mesmo offline.

— Acreditamos que isso desencadeará uma nova onda de experiências inteligentes nos aplicativos com os quais os usuários contam todos os dias. Mal podemos esperar para ver o que os desenvolvedores criarão — disse Craig Federighi, vice-presidente sênior de Engenharia de Software da Apple.

Tradução em tempo real nas ligações

Já para os consumidores finais, um dos destaques é a tradução em tempo real graças à IA, integrada ao Apple Intelligence. No app Mensagens, as mensagens podem ser traduzidas automaticamente enquanto você digita, permitindo que a conversa flua no idioma preferido do destinatário. Já no FaceTime é possível acompanhar legendas traduzidas ao vivo, enquanto ainda escuta a voz da outra pessoa.

Nas ligações por telefone, a tradução é feita por voz e funciona mesmo quando você usa os AirPods para falar, ainda que reproduzida com um pequeno atraso. A função, segundo a empresa, facilita a comunicação em outros idiomas, especialmente em viagens.

Mais integração com o ChatGPT

O ChatGPT já estava integrado ao app Image Playground, mas agora a parceria foi ampliada. Dá para criar imagens em novos estilos, como pintura a óleo ou arte vetorial. Também é possível agora personalizar mais os Genmojis, mesclando dois emojis criados pela IA e pedindo ajustes de expressões, penteados e traços, por exemplo.

Segundo a Apple, os usuários estão sempre no controle e "nada é compartilhado com o ChatGPT sem sua permissão".

'Inteligência' visual permite busca rápida na web

Outro recurso anunciado foi o Visual Intelligence, que permite interagir com o que foi printado na tela. É possível, por exemplo, selecionar um objeto em uma foto e pesquisar sobre ele na internet.

A novidade funciona de forma parecida ao “Circule para Pesquisar”, do Android, mas com integração ao ChatGPT. Ao fazer uma captura de tela, os usuários podem buscar um objeto que está na foto e fazer perguntas ao ChatGPT para saber mais, além de pesquisar no Google ou outros aplicativos compatíveis para encontrar imagens e produtos semelhantes para comprar.

Apple Watch mais 'motivador' com IA

Com a estreia do WatchOS 26, a Apple também reforçou sua aposta no segmento de saúde e bem-estar ao transformar o Apple Watch num parceiro de treino. O destaque é o novo recurso Workout Buddy, ferramenta alimentada por IA que combina dados em tempo real com o histórico de condicionamento físico do usuário.

Ou seja, a partir de informações como ritmo, frequência cardíaca, marcos pessoais e círculos de atividade, o recurso oferece orientações motivacionais por voz durante o exercício. A interação é feita a partir de modelos inspirados nos instrutores do Apple Fitness+, com tom, ritmo e energia adaptados ao estilo do exercício.

Novo app de games

Depois de longa espera, a Apple anunciou um aplicativo nativo para organizar os jogos instalados no iPhone. Chamado de 'Games', o aplicativo organiza os títulos em categorias, além de acessar os favoritos e criar grupos de jogos. Um recurso simples, já comum no Android, mas inédito no iOS.

iPad vira 'multitarefa'

No que descreveu como "o maior lançamento do iPadOS de todos os tempos", a Apple deu ao iPad ares de Mac ainda mais próximos. O novo iPadOS 26 agora redimensiona janelas com mais fluidez, já que possibilita posicioná-las livremente. O novo sistema também permite abrir vários apps ao mesmo tempo, quase como em um desktop visualmente.

O grande diferencial para os usuários é a nova barra de menus, que permitem encontrar um recurso específico ou dicas relacionadas a um aplicativo usando a pesquisa e são personalizáveis por desenvolvedores.

Além dos avanços de multitarefa, o iPadOS facilita a gravação de áudio e vídeo com o novo recurso de captura local. Agora é possível gravar áudio e vídeo de alta qualidade direto do aparelho durante uma videochamada, com cancelamento de eco e destaque para a voz do usuário, ideal para criadores de conteúdo e quem grava podcasts.

Apple Wallet com atualizações

O Apple Wallet foi além dos cartões e ingressos e agora rastreia entregas. O sistema lê e-mails de confirmação e atualizações de envio automaticamente, e exibe as informações de rastreio no próprio canal de transação do pedido pago com Apple Pay.

