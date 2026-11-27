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BRASIL O que pensa o futuro ministro da Fazenda? Veja o que Trabuco já disse sobre a economia brasileira Presidente do Conselho de Administração do Bradesco já manifestou preocupação com as contas públicas

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 anos, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Fazendano quarto mandato do petista. Ele já indicou que vê como importante o equilíbrio das contas públicas, mas ponderou que o ajuste fiscal não deve se dissociar do crescimento e das políticas sociais.

Abordado por câmeras de TV hoje, na saída da reunião com o presidente em que aceitou a missão, Trabuco preferiu o silêncio. Mas, com uma trajetória de quase seis décadas no setor financeiro, o banqueiro já apresentou algumas vezes suas avaliações sobre os principais desafios da economia brasileira. Veja o que o futuro ministro já disse, indicando seu pensamento econômico:

Ajuste fiscal é 'bom começo', mas há outros desafios

Em declaração recente, na segunda-feira (23), Trabuco disse que o pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso era um "bom começo", mas que ainda há mais a ser feito para avançar na organização das contas públicas.

Para o banqueiro, reconhecer os problemas fiscais e demonstrar disposição para enfrentá-los foi um passo importante do governo, embora também seja preciso garantir uma articulação entre os Poderes no próximo ciclo político.

A declaração foi dada durante uma conversa com jornalistas na cerimônia em que assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), entidade que reúne representantes dos setores público e privado para discutir medidas de aumento da competitividade do país.

Na ocasião, Trabuco também apontou que o custo elevado do capital é um entrave à expansão dos investimentos no Brasil, o que dificulta que recursos sejam direcionados ao financiamento de empresas e projetos produtivos. E associou o equilíbrio das contas públicas às condições para a queda dos juros no país.





"O custo de capital impede que o dinheiro flua para o investimento, para o empreendedorismo, diante da rentabilidade que a taxa de juros oferece."

'Responsabilidade fiscal não deve sacrificar investimentos sociais'

Trabuco, que também assina uma coluna no Estadão, voltou a discutir a sustentabilidade das contas públicas em artigo publicado neste mês, ao abordar a importância de o Brasil recuperar o grau de investimento, classificação concedida pelas agências de risco a países considerados mais seguros para receber recursos.

No artigo, Trabuco argumentou que a responsabilidade pelo equilíbrio das contas públicas não pode recair exclusivamente sobre o Executivo. Congresso Nacional, Judiciário e setores empresariais também precisam considerar os impactos de suas decisões sobre o orçamento e a estabilidade econômica.

"Não existe disciplina fiscal quando os Poderes dividem a distribuição dos benefícios, e apenas um deles paga a conta. O exercício do rigor fiscal é uma responsabilidade que diz respeito a todos."

Ele citou a criação de despesas permanentes, a ampliação de benefícios tributários e a preservação de privilégios sem a indicação de fontes de financiamento como exemplos de decisões que comprometem a sustentabilidade fiscal. As emendas parlamentares também foram incluídas nessa discussão.

O custo de despesas sem compensação, argumentou, acaba recaindo sobre a sociedade por meio de impostos, endividamento ou redução de serviços. Trabuco também defendeu maior diálogo entre a política fiscal e a monetária, respeitando a autonomia do Banco Central.

"Responsabilidade fiscal não é pretexto para sacrificar investimentos sociais. (...) Se a ambição nacional depende de contas sustentáveis, todos devem participar das escolhas e dos sacrifícios", escreveu ele.

Tripé macroeconômico e expectativas do mercado

Em entrevista à Folha de S.Paulo, em março de 2025, Trabuco avaliou que o país deveria manter os pilares do tripé macroeconômico: câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal.

Na ocasião, também chamou atenção para o peso das expectativas do mercado na condução da economia e disse que sua estabilização exigiria persistência e tempo, além de uma política econômica capaz de antecipar movimentos dos preços.

Sobre as contas públicas, considerou que o tema exige atenção, mas que não deve ser tratado como "um problema de vida ou de morte". E defendeu que o ajuste fiscal seja conduzido de forma compatível com a necessidade de estimular o crescimento e atender às demandas sociais do país.

Reforma tributária é vista como avanço

Trabuco também já manifestou apoio à reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. Em julho de 2023, quando a Câmara dos Deputados aprovou o texto, o banqueiro classificou a mudança como uma boa notícia para os brasileiros e uma oportunidade de impulsionar o crescimento de longo prazo.

Na avaliação dele, a simplificação do sistema pode reduzir a burocracia enfrentada pelas empresas e pelos contribuintes, além de melhorar a eficiência e a transparência das regras tributárias.

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