O que pensam os economistas sobre o novo arcabouço fiscal?

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta nesta quinta-feira o novo arcabouço fiscal. À medida em que ele vai explorando detalhes do projeto, economistas que acompanham política fiscal vão refazendo a análise e tirando dúvidas.

Veja o que pensam alguns deles:

Felipe Salto, economista-chefe e sócio na Warren Brasil:

Gabriel de Barros, economista-chefe da Ryo Asset:

Não está claro como a banda de primário vai operar. E é útil lembrar que banda de primário já foi testada no passado, com grande fracasso. Também não está claro se o gasto cresce 70% da receita do ano passado fechado ou se é uma janela móvel, últimos 12 meses. O gasto pró-cíclico com saúde e educação vai consumir boa parte do espaço fiscal da regra de gasto. Já o crescimento real do gasto previdenciário também ajuda a comprimir espaço fiscal. O piso para investimentos reduz o espaço para acomodar demais despesas. Ou seja, para atender a todas as preferências reveladas de gastos, receita precisa surpreender muito, sempre. Ogatilho, em caso de descumprimento, é frágil, de baixo enforcement, pois o gasto segue com crescimento real. Economia e arrecadação crescendo, despesa avança. Economia e arrecadação decrescendo, despesa segue avançando. Despesa nunca cai e ajuste no primário é integralmente focado em ampliação da arrecadação. O Fundeb fora do teto não é positivo, assim como piso da enfermagem. Não está claro o que ocorre com as atuais exceções do teto de gastos (crédito extraordinário, capitalização de estatais, etc). Incentivo é para busca crescente de receitas extraordinárias, condição para o cumprimento das preferências reveladas e promessas.