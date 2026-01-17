O que pode ficar mais barato para o brasileiro com o acordo UE-Mercosul? Veja lista
Queijos, vinhos, azeite e chocolates terão suas tarifas gradualmente elimindas. Mas alívio nos preços pode demorar para acontecer, devido ao período de transição
Com a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE), formada por 27 países, neste sábado, a expectativa é de que uma série de produtos importados fiquem mais baratos para os brasileiros, entre eles queijos, vinhos, azeite e chocolates. Ainda que precise do aval do Parlamento Europeu e do Congresso Nacional de cada país do Mercosul, o alívio nos preços chegará aos consumidores do Brasil.
O tratado é resultado de 26 anos de negociações, iniciadas em 1999, e é histórico porque criará uma zona de livre-comércio de mais de 720 milhões de consumidores. Combinadas, as economias somam US$ 22,3 trilhões em Produto Interno Bruto (PIB).
Para os sul-americanos, é uma oportunidade de ampliar a demanda externa para a indústria agrícola. Para europeus, a maior abertura do mercado do Brasil e seus vizinhos poderá impulsionar a indústria manufatureira.
Azeite, vinho, queijo e chocolates
Veja abaixo alguns exemplos de produtos europeus que deverão chegar mais baratos ao Brasil ao longo dos próximos anos:
Azeite - hoje paga 10% de tarifa e passará a pagar zero após redução gradual
Vinho - hoje paga 35% de tarifa e passará a pagar zero após redução gradual
Outras bebidas (exceto vinho) - hoje pagam até 35% de tarifa e passará a pagar zero após redução gradual
Chocolate - hoje paga 20% de tarifa e passará a pagar zero após redução gradual
Queijo - hoje paga 28% de tarifa e passará a pagar zero, até uma cota de 30 mil toneladas
Leite em pó - hoje paga 28% de tarifa e passará a pagar zero, até uma cota de 10 mil toneladas
Fórmula para bebês - hoje paga 18% de tarifa e passará a pagar zero, até uma cota de 5 mil toneladas