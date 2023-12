A- A+

Crédito O que significa a S&P elevar a nota de crédito do Brasil? Entenda Revisão do "rating" brasileiro indica ao mercado que o desempenho econômico e fiscal do país está mais favorável e aproxima o país do grau de investimento

A agência de classificação de risco Standard&Poors elevou a classificação de risco da dívida de longo prazo do Brasil, de BB- para BB. A nova nota é dois níveis abaixo do grau de investimento, do qual o país começa a se reaproximar.

A decisão divulgada hoje em relatório por uma das agências de classificação de risco mais respeitadas do mundo tem impacto no mercado financeiro e na atração de investimentos para o país. Mas, afinal, o que significa essa revisão da nota? Como isso afeta a economia brasileira?

O que é a nota de crédito ou 'rating'?

As agências de classificação de risco avaliam a capacidade de uma instituição ou país pagarem suas dívidas e, conforme essa capacidade, lhes atribuem uma nota que pode ir de AAA (o famoso triple A), para os melhores pagadores, a D, que é dada a quem já está em situação de inadimplência.

As três principais agências que fazem isso são Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s (S&P).

À medida que um país sobe nessa escala, ele mostra aos investidores que é capaz de honrar seus compromissos, por estar com suas contas públicas em ordem.

O que é grau de investimento?

É uma espécie de selo de bom pagador. Ou seja, atesta a capacidade do país ou empresa de honrar seus compromissos. Com ele, o país atrai aportes, pois é entendido como um porto seguro para o investidor.

Na prática, ele funciona como um termômetro e pode influenciar na decisão de investidores estrangeiros alocarem capital no Brasil.

O que é grau especulativo?

O oposto de grau de investimento é o grau especulativo, que é dado às empresas e governos que apresentam um risco maior de dar calote.

Países e instituições que recebem essa nota não são considerados seguros para os investidores. Devidos aos riscos elevados, os investidores exigem maiores remunerações para aplicarem seu dinheiro. Fica mais difícil, portanto, atrair investimentos.

O que significa a S&P elevar a nota de crédito do Brasil?

Ao elevar a nota de crédito do Brasil, a S&P está informando ao mercado que o desempenho macroeconômico e fiscal brasileiro está melhorando. O país está a dois degraus do grau de investimento na escala da agência.

No curto prazo, isso tende a contribuir ainda mais para a atual trajetória de queda do dólar frente ao real.

No médio e longo prazos, à medida que a nota vai subindo, a tendência é de atrair mais investimentos para o país, o que melhora o desempenho da economia e a geração de empregos.

Quando o Brasil recebeu o grau de investimento pela 1ª vez?

Em 2008, o Brasil ganhou o grau de investimento pela primeira vez em sua História, conferido pela própria S&P. A decisão foi seguida pelas outras duas grandes agências: Fitch, no mês seguinte, e Moody’s, em setembro de 2009.

Quando o Brasil perdeu o grau de investimento?

A Fitch retirou o grau de investimento do Brasil em 2015 em meio a um contexto de grave crise econômica. A S&P fez o mesmo. A Moody´s retirou o grau de investimento em fevereiro de 2016.

