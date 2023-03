A- A+

Mega-Sena O que você faria se ganhasse na Mega-Sena? Confira o que diz a população no Recife Na quarta-feira (29), a sorte bateu na porta de um recifense que acertou as seis dezenas da Mega-Sena e ganhou R$ 37.457.585,34

Imagina ganhar mais de R$ 37 milhões de uma vez após jogar no prêmio da Mega-Sena. Na quarta-feira (29), a sorte bateu na porta de um recifense que acertou as seis dezenas do sorteio.

O pé-quente ganhou R$ 37.457.585,34. Mas, afinal, o que se faz com tanto dinheiro? Os desejos são diversos, desde ajudar as pessoas até comprar uma igreja.

A equipe da Folha de Pernambuco foi às ruas para saber o que as pessoas fariam com o prêmio. Em uma lotérica no bairro de São José, área central do Recife, Antônio Ambrósio da Silva, 65, que trabalha na área de contabilidade, afirmou que ajudaria as pessoas e viajaria o mundo. Ele costuma jogar toda semana.

Antônio Ambrósio da Silva, 65, afirmou que ajudaria as pessoas e viajaria o mundo. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

“Eu, com esse prêmio, faria tanta coisa, ajudaria quem precisa, e depois que eu ajudasse meus irmãos, parentes, sobrinhos, ia tentar dar uma volta ao mundo, gastar um dinheirinho também, porque a gente tem prioridade, tem direito também. Muita gente que precisa, com certeza eu ajudaria, dividiria, fazia de tudo, porque é muito dinheiro para uma pessoa só gastar”, disse.

A pastora Rosilda Alves, de 43 anos, tem o sonho de comprar uma igreja.

“A primeira coisa que eu faria era comprar uma igreja, porque eu faço parte de uma igreja, e como o templo é alugado, a primeira coisa que eu faria era comprá-lo. A segunda coisa era comprar uma casa para mim e a terceira em diante era ajudar as pessoas”, destacou.

A pastora Rosilda Alves, de 43 anos, tem o sonho de comprar uma igreja. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

Mesmo com o prêmio, o pensionista Sandro Severino, de 62 anos, pontuou que continuaria com a vida simples.

O pensionista Sandro Severino, de 62 anos, pontuou que continuaria com a vida simples. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

“A primeira coisa que eu 'fazia' era comprar uma casa própria, depois investiria uma parte do dinheiro e procuraria sair dessa cidade, ir para outro estado e tentar ajudar, têm muitas casas beneficentes que precisam de ajuda, eu acho que não ia fazer tanta coisa, e viver uma vida normal, uma vida simples, como eu sempre vivi”, ressaltou.

Já a dona de casa Maria Eduarda, 24, sairia do país.

A dona de casa Maria Eduarda, 24, sairia do país. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

“Sumiria do Brasil, viajaria sem passagem de volta. Também gostaria de uma casa própria, e um carro”, disse Maria Eduarda.

O porteiro Ronaldo Moura, 39, ajudaria a família, compraria uma casa e investiria o resto do dinheiro. Ele costuma jogar direto na Mega-Sena e já chegou perto de ganhar o prêmio. “Uma hora a minha sorte vai chegar”, reiterou.

O porteiro Ronaldo Moura, 39, ajudaria a família, compraria uma casa e investiria o resto do dinheiro. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

Sorteio

O sorteio realizado na quarta-feira (29) não teve um único vencedor. Um jogo, feito na Pura Sorte Loterias, na cidade de Betim, em Minas Gerais, também vai deixar uma pessoa milionária.

O prêmio total de R$ 74.915.170,68 será dividido entre os dois sortudos.

Os números sorteados foram: a. Outros 296 apostadores levaram R$ 20.561,43 com a quina, enquanto que 6.128 apostas acertaram a quadra e ficaram com R$ 1.418,82 cada.

