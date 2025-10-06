A- A+

Moedas digitais O que você precisa saber antes de investir em ativos digitais Criptomoedas e tokens digitais estão em alta e já fazem parte da estratégia de investidores. Especialistas destacam como começar, quais perfis mais se adaptam e os cuidados essenciais nesse mercado

Modernos, atrativos e em plena expansão, os ativos digitais - representações de valor ou direitos criados e armazenados exclusivamente em formato digital - vêm conquistando um número crescente de usuários. Eles incluem desde criptomoedas, como bitcoin e ethereum, até tokens vinculados a ativos reais, capazes de representar ações, imóveis, obras de arte ou outros bens do mundo físico.

O mercado de criptomoedas no Brasil tem mostrado crescente solidez. Dados recentes do Datafolha indicam que há 2,5 vezes mais investidores em cripto do que em ações no país.

É previsto que, até 2030, serão 120 milhões de brasileiros investindo em criptoativos ou tokens digitais. Globalmente, segundo dados da CoinGecko, o valor do mercado de criptoativos (ativos digitais protegidos por criptografia e registrados em uma rede de computadores, como o blockchain, permitindo transações descentralizadas e sem intermediários) já ultrapassa US$ 4 trilhões, com mais de 14 mil ativos mapeados.

Sem corretoras

Segundo o economista Rhaldney Piauilino, as criptomoedas no Brasil vêm ganhando força por permitirem acesso a investimentos globais sem necessidade de corretoras tradicionais. No cenário internacional, acrescenta, elas também são vistas como uma forma de diversificação e até de proteção contra a inflação em alguns países.

“O que antes era tratado como ‘coisa de nerd’ ou uma aposta maluca, hoje já faz parte da estratégia de grandes empresas e fundos de investimento”, avaliou Piauilino. Para ele, esse movimento mostra o amadurecimento do mercado, embora ainda exista um longo caminho a ser percorrido para o amadurecimento.

Os ativos digitais diferem de aplicações como ações e títulos, principalmente pela forma como existem e são negociados. Enquanto ações e títulos representam participação em empresas ou dívidas e são registrados em bolsas e sistemas centralizados, os ativos digitais existem apenas em formato eletrônico e são armazenados em blockchains - um grande livro contábil digital.



Outra diferença está na intermediação: ativos digitais podem ser negociados diretamente entre pessoas, 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo, sem necessidade de bancos ou corretoras. Já ações e títulos seguem horários específicos de mercado e dependem de intermediários para liquidação.



“Na prática, um investidor pode comprar um ativo em uma plataforma brasileira, transferi-lo para outra no exterior e vendê-lo lá em questão de minutos, algo impossível de imaginar nos mercados tradicionais, nos quais até mesmo operações simples de câmbio ainda podem levar dias para serem concluídas. Além disso, a liquidação é instantânea, o que traz agilidade e elimina praticamente o risco de contraparte”, detalhou o diretor de Produtos do ecossistema de soluções financeiras Mercado Bitcoin, Guilherme Pimentel.

Guilherme Pimentel, Diretor de Produtos do MB | Mercado Bitcoin

Esse cenário de inovação atraiu profissionais de diferentes áreas. Assim foi com o engenheiro civil Eduardo Campos, que em 2020 mergulhou nesse mundo. “Comecei no segundo semestre de 2020 com o Bitcoin. A tese de uma moeda deflacionária e descentralizada, sem que tenha essa a necessidade de um intermediário tipo o governo ou um banco, foi o que me atraiu”, explicou.

Como investir

A forma mais comum de investir em ativos digitais é por meio de corretoras especializadas, as exchanges. Nessas plataformas, os investidores podem comprar, vender e armazenar criptomoedas de maneira prática e segura, além de contar com suporte para diferentes ativos e serviços adicionais, como staking e carteiras digitais.

Pimentel reforça que não é necessário ter muito dinheiro para começar. Segundo ele, uma das principais vantagens desse mercado é a flexibilidade de entrada, já que é possível adquirir frações de criptomoedas como bitcoin ou ethereum. “Muitas corretoras permitem aportes a partir de R$ 10, o que torna o mercado acessível tanto para pequenos investidores quanto para quem deseja diversificar carteiras maiores”, destacou.

Para o executivo, mais importante do que o valor inicial é a postura consciente do investidor. Ele lembra que até a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, recomenda uma alocação de 1% a 2% em bitcoin dentro das carteiras de investimento.

Perfil

“Antes se acreditava que apenas investidores arrojados poderiam apostar em criptomoedas, mas não é bem assim”, afirmou o diretor de Produtos do Mercado Bitcoin, Guilherme Pimentel. Ele explica que o mercado de ativos digitais é bastante diversificado: há moedas mais maduras, como bitcoin e ethereum, e também stablecoins, que oferecem menor volatilidade e podem ser uma alternativa para investidores mais conservadores.

Pimentel acrescenta que o investidor ideal hoje é aquele bem informado e estratégico, capaz de selecionar ativos digitais de acordo com seu perfil de risco e integrá-los de forma equilibrada em uma carteira diversificada, combinando segurança e potencial de valorização.

O engenheiro Eduardo, por exemplo, prefere focar em ativos mais conhecidos. “A classe de criptoativos representa aproximadamente 7,5% do meu portfólio atualmente. Tenho bitcoin, ethereum, solana e XRP. Não tenho coragem de me aventurar em altcoins (criptomoedas que surgiram depois do bitcoin, oferecendo funcionalidades e propósitos diferentes para o mercado), muito menos NFTs (ativos digitais únicos registrados em uma blockchain que comprovam a propriedade de um item digital ou físico, como arte, música ou vídeo). Olhando por esse lado, sou mais conservador”, admite.

Eduardo Campos investe em ativos digitais desde 2020 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cuidados

Todo investimento está sujeito a riscos, mas caso dos ativos digitais há fatores que exigem atenção dos investidores, incluindo a volatilidade dos preços, eventuais mudanças regulatórias e riscos de cibersegurança.

O economista Piauilino, aconselha que, para quem está começando, o ideal é investir primeiro em educação financeira e só depois em cripto, iniciar com valores que não façam falta, considerar as criptomoedas apenas como parte da carteira de investimentos e optar sempre por corretoras sérias.

É fundamental estudar os ativos antes de investir, conhecendo seus fundamentos, riscos e potencial de valorização, em vez de seguir apenas as tendências. Também é recomendável começar com valores menores, testando o mercado gradualmente, para depois ampliar a exposição. Adotar estratégias de diversificação ajuda a reduzir riscos. Para Piauilino, a educação financeira digital é essencial para que o investidor tome decisões mais conscientes e seguras nesse mercado em constante evolução.

No Brasil, a regulamentação de criptoativos tem avançado, mas continua em construção. O Marco Legal dos Criptoativos estabeleceu diretrizes para a prestação de serviços com ativos digitais no país, incluindo regras de transparência, prevenção à lavagem de dinheiro e combate a fraudes.

“O Banco Central foi definido como autoridade responsável por supervisionar as empresas que atuam como prestadoras de serviços de ativos virtuais, o que aumenta a segurança para o investidor”, completou o diretor do MB.

Veja também