Moedas digitais

O que você precisa saber antes de investir em ativos digitais

Criptomoedas e tokens digitais estão em alta e já fazem parte da estratégia de investidores. Especialistas destacam como começar, quais perfis mais se adaptam e os cuidados essenciais nesse mercado

O que você precisa saber antes de investir em ativos digitais - Foto: Freepik

Modernos, atrativos e em plena expansão, os ativos digitais - representações de valor ou direitos criados e armazenados exclusivamente em formato digital - vêm conquistando um número crescente de usuários. Eles incluem desde criptomoedas, como bitcoin e ethereum, até tokens vinculados a ativos reais, capazes de representar ações, imóveis, obras de arte ou outros bens do mundo físico.

O mercado de criptomoedas no Brasil tem mostrado crescente solidez. Dados recentes do Datafolha indicam que há 2,5 vezes mais investidores em cripto do que em ações no país.

É previsto que, até 2030, serão 120 milhões de brasileiros investindo em criptoativos ou tokens digitais. Globalmente, segundo dados da CoinGecko, o valor do mercado de criptoativos (ativos digitais protegidos por criptografia e registrados em uma rede de computadores, como o blockchain, permitindo transações descentralizadas e sem intermediários) já ultrapassa US$ 4 trilhões, com mais de 14 mil ativos mapeados.

Sem corretoras
Segundo o economista Rhaldney Piauilino, as criptomoedas no Brasil vêm ganhando força por permitirem acesso a investimentos globais sem necessidade de corretoras tradicionais. No cenário internacional, acrescenta, elas também são vistas como uma forma de diversificação e até de proteção contra a inflação em alguns países.

“O que antes era tratado como ‘coisa de nerd’ ou uma aposta maluca, hoje já faz parte da estratégia de grandes empresas e fundos de investimento”, avaliou Piauilino. Para ele, esse movimento mostra o amadurecimento do mercado, embora ainda exista um longo caminho a ser percorrido para o amadurecimento.

Os ativos digitais diferem de aplicações como ações e títulos, principalmente pela forma como existem e são negociados. Enquanto ações e títulos representam participação em empresas ou dívidas e são registrados em bolsas e sistemas centralizados, os ativos digitais existem apenas em formato eletrônico e são armazenados em blockchains - um grande livro contábil digital.

Outra diferença está na intermediação: ativos digitais podem ser negociados diretamente entre pessoas, 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo, sem necessidade de bancos ou corretoras. Já ações e títulos seguem horários específicos de mercado e dependem de intermediários para liquidação.

“Na prática, um investidor pode comprar um ativo em uma plataforma brasileira, transferi-lo para outra no exterior e vendê-lo lá em questão de minutos, algo impossível de imaginar nos mercados tradicionais, nos quais  até mesmo operações simples de câmbio ainda podem levar dias para serem concluídas. Além disso, a liquidação é instantânea, o que traz agilidade e elimina praticamente o risco de contraparte”, detalhou o diretor de Produtos do ecossistema de soluções financeiras Mercado Bitcoin, Guilherme Pimentel.

Guilherme Pimentel, Diretor de Produtos do MB | Mercado BitcoinGuilherme Pimentel, Diretor de Produtos do MB | Mercado Bitcoin

Esse cenário de inovação atraiu profissionais de diferentes áreas. Assim foi com o engenheiro civil Eduardo Campos, que em 2020 mergulhou nesse mundo. “Comecei no segundo semestre de 2020 com o Bitcoin. A tese de uma moeda deflacionária e descentralizada, sem que tenha essa a necessidade de um intermediário tipo o governo ou um banco, foi o que me atraiu”, explicou.

Como investir
A forma mais comum de investir em ativos digitais é por meio de corretoras especializadas, as exchanges. Nessas plataformas, os investidores podem comprar, vender e armazenar criptomoedas de maneira prática e segura, além de contar com suporte para diferentes ativos e serviços adicionais, como staking e carteiras digitais.

Pimentel reforça que não é necessário ter muito dinheiro para começar. Segundo ele, uma das principais vantagens desse mercado é a flexibilidade de entrada, já que é possível adquirir frações de criptomoedas como bitcoin ou ethereum. “Muitas corretoras permitem aportes a partir de R$ 10, o que torna o mercado acessível tanto para pequenos investidores quanto para quem deseja diversificar carteiras maiores”, destacou.

Para o executivo, mais importante do que o valor inicial é a postura consciente do investidor. Ele lembra que até a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, recomenda uma alocação de 1% a 2% em bitcoin dentro das carteiras de investimento.

Perfil
“Antes se acreditava que apenas investidores arrojados poderiam apostar em criptomoedas, mas não é bem assim”, afirmou o diretor de Produtos do Mercado Bitcoin, Guilherme Pimentel. Ele explica que o mercado de ativos digitais é bastante diversificado: há moedas mais maduras, como bitcoin e ethereum, e também stablecoins, que oferecem menor volatilidade e podem ser uma alternativa para investidores mais conservadores.

Pimentel acrescenta que o investidor ideal hoje é aquele bem informado e estratégico, capaz de selecionar ativos digitais de acordo com seu perfil de risco e integrá-los de forma equilibrada em uma carteira diversificada, combinando segurança e potencial de valorização.

O engenheiro Eduardo, por exemplo, prefere focar em ativos mais conhecidos. “A classe de criptoativos representa aproximadamente 7,5% do meu portfólio atualmente. Tenho bitcoin, ethereum, solana e XRP. Não tenho coragem de me aventurar em altcoins (criptomoedas que surgiram depois do bitcoin, oferecendo funcionalidades e propósitos diferentes para o mercado), muito menos NFTs (ativos digitais únicos registrados em uma blockchain que comprovam a propriedade de um item digital ou físico, como arte, música ou vídeo). Olhando por esse lado, sou mais conservador”, admite.

Eduardo Campos investe em ativos digitais desde 2020 Eduardo Campos investe em ativos digitais desde 2020 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Cuidados
Todo investimento está sujeito a riscos, mas caso dos ativos digitais há fatores que exigem atenção dos investidores, incluindo a volatilidade dos preços, eventuais mudanças regulatórias e riscos de cibersegurança. 

O economista Piauilino, aconselha que, para quem está começando, o ideal é investir primeiro em educação financeira e só depois em cripto, iniciar com valores que não façam falta, considerar as criptomoedas apenas como parte da carteira de investimentos e optar sempre por corretoras sérias.

É fundamental estudar os ativos antes de investir, conhecendo seus fundamentos, riscos e potencial de valorização, em vez de seguir apenas as tendências. Também é recomendável começar com valores menores, testando o mercado gradualmente, para depois ampliar a exposição. Adotar estratégias de diversificação ajuda a reduzir riscos. Para Piauilino, a educação financeira digital é essencial para que o investidor tome decisões mais conscientes e seguras nesse mercado em constante evolução.

No Brasil, a regulamentação de criptoativos tem avançado, mas continua em construção. O Marco Legal dos Criptoativos estabeleceu diretrizes para a prestação de serviços com ativos digitais no país, incluindo regras de transparência, prevenção à lavagem de dinheiro e combate a fraudes. 

“O Banco Central foi definido como autoridade responsável por supervisionar as empresas que atuam como prestadoras de serviços de ativos virtuais, o que aumenta a segurança para o investidor”, completou o diretor do MB.

