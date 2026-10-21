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Tecnologia Recife sedia encontro sobre gestão e segurança de TI com inscrições gratuitas Etapa do MSP Summit Roadshow ocorre no dia 27 de outubro com programação focade em automação e continuidade de operações corporativas

Estão abertas as inscrições gratuitas para a edição do MSP Summit Roadshow no Recife, evento voltado a profissionais e empresas de Tecnologia da Informação (TI) que será realizado no dia 27 de outubro, das 13h30 às 19h. A programação tem como tema central a continuidade de negócios como produto e aborda estratégias de gestão, automação, segurança e recuperação de dados na administração de infraestruturas tecnológicas corporativas. A participação ocorre mediante solicitação de convite e as vagas são limitadas a dois representantes por organização.

O encontro tem o foco voltado à atuação dos Managed Service Providers (MSPs), modelos de negócio em que empresas terceirizadas administram continuamente ambientes tecnológicos de outras companhias. A pauta do evento inclui o debate "O Futuro do Mercado MSP – A Era da Continuidade como Produto", além de painéis sobre a transição de um modelo meramente reativo para uma postura preventiva, focada em segurança cibernética e mitigação de riscos operacionais.

Segundo o CEO da ADDEE, Rodrigo Gazola, a dependência cada vez maior de sistemas digitais exige essa reestruturação na entrega dos serviços.

"O cliente não quer apenas alguém para resolver um problema quando o sistema para. Ele precisa reduzir a possibilidade de interrupção e, se algo acontecer, recuperar sua operação rapidamente. Segurança, backup e recuperação precisam fazer parte de uma estratégia mais ampla de continuidade do negócio", pontua o executivo.

A programação também traz o estudo de caso "Raio-X MSP" e discussões sobre o uso de métricas e indicadores de desempenho operacional e financeiro para mensurar a eficiência técnica dos prestadores de serviço de TI. De acordo com Gazola, a maturidade do setor exige uma gestão orientada a dados para evitar gargalos em processos de expansão.

"Muitas empresas conseguem aumentar a carteira, mas descobrem que crescer não significa necessariamente ganhar eficiência ou rentabilidade. À medida que o mercado amadurece, gestão e dados passam a ser tão importantes quanto conhecimento técnico", explica.

A escolha do Recife para sediar a etapa fundamenta-se no fortalecimento do ecossistema local, que lidera o Nordeste em empregos de tecnologia. Levantamento da Brasscom aponta que Pernambuco encerrou o último ano com 21.995 vínculos formais de trabalho em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e salário médio de R$ 5.287 no setor. Para o executivo, o polo pernambucano reflete a descentralização do setor no país.

"Existem mercados extremamente sofisticados fora de São Paulo e Recife é provavelmente um dos exemplos mais consolidados desse movimento. Por isso, faz sentido discutir aqui não apenas novas ferramentas, mas como construir empresas de serviços de TI mais estruturadas, seguras e preparadas para crescer", conclui Gazola.

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