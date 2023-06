A- A+

Festas Juninas O São João dos bons negócios Empresas montam estratégias especiais para os resultados oferecidos nesta época do ano no Nordeste

Se tem uma data que é a cara do Nordeste, essa é o São João. Ao contrário do Carnaval, a festa na região é incomparável a qualquer outra do País.

E Pernambuco está no topo dos locais mais visitados nessa época do ano e onde as empresas mais investem para se aliar ao espírito festivo do consumidor. E isso não é à toa porque, afinal, os bons negócios também marcam o período junino.

Em 2022, por exemplo, somente o São João de Caruaru chegou a movimentar R$ 558 milhões durante todo o mês. Na esteira desses grandes números, empresas também faturam mais.

Um exemplo é a ClickBus, que atua na venda online de passagens rodoviárias do Brasil. As buscas por passagens para a Capital do Forró, ainda no mês passado, já apresentavam um crescimento maior do que 200% na comparação com 2022.

Para o vice-presidente Comercial da ClickBus, Elbert Leonardo, os dados reforçam algo que já vem sendo notado há alguns anos, que o brasileiro está cada vez mais buscando aproveitar a cultura nacional.

“O São João sempre foi uma data importante para o mercado de turismo, e o que estamos notando nos últimos anos é um aumento significativo na demanda pelas cidades que têm festas tradicionais”, reflete o executivo.

CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO

E se os grandes negócios gerados pelo São João, muitas vezes, são visíveis a todos que conhecem o potencial econômico da festa, existem dados que nem sempre chegam ao grande público.

Um bom exemplo disso é o registrado pela empresa BRF Foods, produtora da marca de margarina Deline. Segundo o diretor de marketing, Luiz Franco, o mês de junho representa um aumento de vendas em mais de 30% - graças à tradição das comidas típicas

Ele explica que a marca, vendida apenas no Nordeste, é líder de vendas na região. Por isso mesmo, os investimentos em marketing são pulverizados ao longo do ano, mas que, nesse período, são realizadas ações específicas que não acontecem em outras datas comemorativas.

“Estamos bastante animados com esse São João e nossos revendedores deixaram isso claro também”, explica o diretor da Deline que, inclusive, tem uma embalagem especial para a data.

“As festas juninas são, sem dúvida, o ponto forte da nossa estratégia de marketing”.

REDE 5G

Já a TIM – que vem instalando a rede necessária para o uso do 5G de forma gradativa – anunciou a realização de um volume maior de investimentos para proporcionar o uso da rede de quinta geração nos municípios de Campina Grande (PB), Caruaru (PE) e Maracanaú (CE). Os três são conhecidos redutos juninos e atraem milhares de pessoas na época do São João e São Pedro.

“Compreendemos a importância do São João no rico cenário cultural nordestino, especialmente neste momento de retomada de grandes eventos. Estamos preparando uma infraestrutura robusta (5G/4G) para garantir uma conectividade ágil e confiável. Nossas redes irão proporcionar uma experiência diferenciada nos principais polos de cada cidade”, explicou Talento.

Na capital do Agreste pernambucano, o 5G foi instalado em nove bairros.

