tecnologia O seu iPhone caiu na água? Não coloque o celular no arroz, alerta a Apple; entenda Empresa publicou novas diretrizes sobre o que fazer em caso de acidentes com líquidos

Após o desespero de deixar seu celular cair na água, a primeira ação que passa na cabeça da maioria das pessoas é correr para colocar o aparelho no saco de arroz. O alimento de fato é higroscópico, ou seja, tem a propriedade de absorver a água, mas, segundo a gigante da tecnologia Apple, não é recomendado colocar o iPhone em um recipiente com arroz em caso de contato com líquidos, ao contrário do que diz a sabedoria popular.

"Não coloque o iPhone em um saco de arroz. Se fizer isso, pode permitir que pequenas partículas de arroz danifiquem o iPhone", alerta um guia da Apple sobre como lidar com um celular molhado. O arroz só vai ajudar a remover a umidade externa do aparelho, o que não faz com que ele fique completamente seco.

A empresa também orienta que contra “o uso de uma fonte de calor externa ou ar comprimido” ou a inserção de um objeto estranho no conetor, como uma toalha de papel ou cotonete. Para secar o iPhone, a Apple recomenda que “bata suavemente o iPhone contra a sua mão com o conetor virado para baixo para remover o excesso de líquido. Deixe o iPhone numa área seca com algum fluxo de ar.”

Segundo a empresa, os iPhones vêm com um mecanismo para avisar os usuários se houver líquido na porta de carregamento ou no interior. A porta USB-C ou Lightning fica temporariamente desativada até o conetor ou acessório estar seco.

"Após pelo menos 30 minutos, tente carregar com um cabo Lightning ou USB-C ou conectar um acessório. Se o alerta aparecer novamente, é porque ainda há líquido no conector ou sob os pinos do cabo", orienta a Apple.

Nesse cenário, a recomendação é deixar o telefone em uma "área seca com algum fluxo de ar por um dia". Se o telefone estiver seco, mas ainda não estiver carregando, desconecte o cabo do adaptador e desconecte o adaptador da tomada (se possível) antes de reconectar.

