Familiares e amigos se reúnem no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na tarde desta quarta-feira (5) para se despedir do empresário Cornélio Coimbra de Almeida Brennand, que faleceu aos 96 anos, na madrugada de hoje, de causas naturais. Irmão do artista plástico Francisco Brennand, Cornélio construiu sua trajetória no mundo dos negócios, liderando por anos o grupo fundado pelo pai.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, amigo próximo da família, esteve presente e destacou que carrega lembranças de sua adolescência de Cornélio.

“Um homem simples, de fino trato e de poucas e precisas palavras. Jornada de vida exemplar como chefe de família, passou aos seus valores inafastáveis, correção pessoal e dignidade a toda prova. Como industrial e empreendedor, impossível ser mais bem-sucedido. Também passou aos filhos e filhas, com esmero, que é, sim, possível conciliar a edificação de um grande grupo empresarial, preservando a ética, os princípios e a solidariedade humana”, afirmou Eduardo de Queiroz Monteiro.

A ainda segundo o empresário, Cornélio Brennand cumpriu de maneira extraordinária sua passagem na terra. “Para nossa geração, seu exemplo é imorredouro”, pontuou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, enfatizou que Cornélio foi um homem que fez muito pelo Estado. “Um exemplo de liderança, empreendedorismo e, mais do que tudo, uma generosidade discreta. Então, deixa a saudade, deixa o exemplo, deixa o legado e deixa, acima de tudo, um grupo comprometido com o futuro de Pernambuco”, disse o secretário.

O deputado federal Mendonça Filho ressaltou que Cornélio Brennand foi um dos maiores empresários do Brasil. “Acho que sempre será referência para todos nós pernambucanos e quem acompanha o mundo empresarial. Acho que deixará realmente uma história de muito trabalho e de uma enorme e gigantesca contribuição para o desenvolvimento de Pernambuco e do País”, complementou.

Depois de uma missa de corpo presente, o corpo seguiu para a cremação, que será restrita aos familiares.

