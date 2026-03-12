A- A+

Serviço OAB-PE e Shopping Guararapes realizam ação de orientação jurídica em celebração ao Dia do Consumidor A iniciativa tem como objetivo levar informação e esclarecimentos à população sobre direitos nas relações de consumo

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE) e o Shopping Guararapes, realizam, nos dias 12 e 13 de março, uma ação especial de orientação jurídica em celebração ao Dia do Consumidor, comemorado no próximo domingo (15).

A iniciativa tem como objetivo levar informação e esclarecimentos à população sobre direitos nas relações de consumo.

Orientação

Durante os dois dias, das 9h às 17h, advogados da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Pernambuco estão disponíveis para orientar consumidores, lojistas e fornecedores sobre temas relacionados às relações de consumo, como trocas, garantias, cobranças indevidas e prestação de serviços.

A programação também contará com a participação da Comissão de Assuntos Tributários, que oferecerá esclarecimentos sobre questões fiscais e tributárias, incluindo orientações sobre o Imposto de Renda. O espaço de atendimento está localizado no corredor do Carrefour.

A proposta da ação é ampliar o acesso da população à informação jurídica e estimular o diálogo entre advogados, empresários e consumidores.

*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também