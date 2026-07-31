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Direito OAB-PE promove conferência estadual sobre advocacia 5.0 Evento, em parceria com a Uninassau, será realizado de 5 a 7 de agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco, reunindo grandes nomes do direito brasileiro

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), em parceria com a Uninassau, promove, de 5 a 7 de agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco, a Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana, que, nesta edição, incorpora o III Congresso de Práticas Processuais e Novas Tecnologias.

Com o tema "Advocacia 5.0: Tecnologia, Inteligência Artificial e Democracia", o evento reunirá alguns dos principais nomes do cenário jurídico nacional para discutir as transformações que vêm redefinindo o exercício da advocacia e o funcionamento do sistema de Justiça.

A programação contará com palestras, painéis e debates voltados aos desafios contemporâneos da profissão, abordando temas como inteligência artificial (IA) aplicada ao direito, proteção de dados, jurimetria, criminalidade cibernética, democracia constitucional, liberdade de expressão, prerrogativas da advocacia no Judiciário digital e inovação na prestação de serviços jurídicos.

Palestrantes

Entre os palestrantes confirmados estão o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti; o jurista Aury Lopes Jr.; o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marcelo Navarro; o advogado-geral da União, Jorge Messias; a presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella; o presidente do Conselho Administrativo do Grupo Ser, Janguiê Diniz, e outras importantes autoridades e especialistas do cenário jurídico nacional.

Presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti é uma das presenças mais aguardadas do evento Foto: Raul Spinassé/Divulgação

Janguiê Diniz, do Grupo Ser, é um dos convidados locais que vão participar como palestrante Foto: Divulgação

O advogado criminalista Aury Lopes Júnior também está na listas dos palestrantes confirmados Foto: Divulgação

Além de promover a atualização técnica e científica da advocacia, a conferência consolida-se como um dos mais importantes fóruns jurídicos de Pernambuco, reunindo advogados e advogadas, magistrados, ministros, membros do Ministério Público, professores, pesquisadores e especialistas para debater os impactos das novas tecnologias na defesa dos direitos, das garantias fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Para a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, a conferência reafirma o compromisso da instituição com o fortalecimento da advocacia e com a preparação da classe para os novos desafios da profissão.

"A Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana será um grande espaço de construção coletiva do conhecimento, reunindo alguns dos maiores juristas do país para debater os temas que já impactam o presente e definirão o futuro da advocacia. Nosso compromisso é proporcionar uma programação de excelência, que fortaleça a atuação profissional e reafirme o papel da advocacia como protagonista na defesa da democracia, da cidadania e da Justiça", ressaltou.

O presidente da Uninassau, Jânyo Diniz, destaca que o encontro também tem como objetivo aproximar diferentes áreas do conhecimento diante das mudanças provocadas pela transformação digital.

"Além de promover a atualização profissional, a conferência busca estimular o intercâmbio de experiências entre especialistas de diferentes áreas, fortalecendo a advocacia pernambucana e ampliando o debate sobre o papel do direito na construção de soluções para uma sociedade cada vez mais conectada", afirmou.

As inscrições estão abertas para advogados, advogadas e estudantes de direito. A programação completa pode ser consultada neste link.

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