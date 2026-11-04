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Reforma Tributária OAB pede adiamento de implementação da Reforma Tributária para 2028 Em manifesto, Ordem dos Advogados do Brasil cita "incertezas regulatórias, operacionais e econômicas que ainda envolvem o novo sistema"

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) defendeu nesta quarta-feira o adiamento, para 2028, da implementação da Reforma Tributária, que vai modificar o sistema de cobrança de impostos no País a partir do ano que vem.

A OAB alegou "incertezas regulatórias, operacionais e econômicas que ainda envolvem o novo sistema".

Segundo a entidade, o adiamento pode levar a uma "transição responsável" às novas regras, em especial as que estão relacionadas às mudanças previstas para o ano que vem, como a substituição do PIS e da Cofins pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e a instituição do Imposto Seletivo, conhecido como "imposto do pecado".

Em manifesto, o Conselho Federal e as 27 seccionais da OAB sustentam que a prorrogação da implementação da Reforma Tributária vai permitir a operacionalização do novo sistema, dar melhores condições para que as empresas se preparem para as mudanças e reduzir "riscos de prejuízos à população".

"Uma transição planejada, com regras claras e tempo adequado para adaptação, é fundamental para evitar prejuízos às atividades produtivas e à população", diz a entidade em nota.

O manifesto alerta que uma implementação precipitada pode ampliar divergências de interpretação, elevar custos e provocar a judicialização de questões tributárias. A Ordem defende uma transição planejada, com regras claras e tempo adequado para adaptação, a fim de evitar prejuízos às atividades produtivas e à população.

A sugestão de adiamento é divulgada em meio à repercussão sobre a proposta do plenário do Tribunal de Contas da União, para que a alíquota de referência da CBS seja de 11,3%. O valor ficou acima dos 9,21% considerados em estimativas anteriores da reforma e levantou questionamentos sobre a carga tributária do novo sistema.

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