Google "Obama muçulmano" e "cola na pizza": Google tenta melhorar resultados de pesquisa com IA generativa Empresa se defende afirmando que maioria das respostas fornecem informação confiável

O Google anunciou nesta sexta-feira que está tomando “ações rápidas” para melhorar os seus novos resultados de pesquisa feitos com inteligência artificial (IA) generativa, depois de utilizadores terem zombado nas redes sociais de erros, como o ex-presidente americano Barack Obama ter sido descrito como "primeiro presidente muçulmano dos Estados Unidos".

Os usuários do Google recorreram às redes sociais para criticar as respostas errôneas geradas pelas “Visões Gerais de IA” a questões como se as pessoas deveriam comer pedras ou olhar para o Sol, ou quantos líderes muçulmanos americanos já existiram.

“Muitos dos exemplos que vimos eram consultas incomuns e também vimos exemplos que foram manipulados ou que não conseguimos reproduzir”, disse um porta-voz do Google em resposta à AFP. “Estamos tomando medidas rápidas sempre que apropriado no âmbito das nossas políticas de conteúdo e utilizando estes exemplos para desenvolver melhorias mais amplas nos nossos sistemas, algumas das quais já começaram a ser implementadas”, concluiu.

O exemplo de Obama violou políticas do Google e acabou removido, segundo o porta-voz.

Uma das respostas dos "Resumos de IA", que afirmava que adicionar cola não tóxica ao molho de pizza era uma forma de evitar que o queijo escorregasse, foi atribuída a uma postagem infantil no Reddit, o que levou alguns usuários nas redes sociais a se perguntarem se a IA foi tão ingênua a ponto de acreditar em tudo que lê na internet.

Segundo a gigante de Silicon Valley, a grande maioria das respostas produzidas pela sua IA fornecem informação confiável e as barreiras de segurança integradas na tecnologia são concebidas para impedir o aparecimento de conteúdos nocivos.

A recente introdução desses resumos pelo Google em seu mecanismo de busca nos Estados Unidos foi uma de suas maiores mudanças desde sua criação. Em breve, o modelo se espalhará para outros países. Após o seu lançamento, os resultados de pesquisa tradicionais do Google passaram a exibir um resumo criado pela IA no topo da página antes do modelo de exibição típica de links.

