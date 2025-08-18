A- A+

AVIAÇÃO Obra na pista de estacionamento de aeronaves do Aeroporto de Fernando de Noronha é concluída Intervenções seguem em andamento nos outros trechos do terminal aéreo. Investimento total chega a R$ 60 milhões

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), anunciou a conclusão da obra na pista de estacionamento do Aeroporto de Fernando de Noronha.

Essa intervenção integra o conjunto de melhorias estruturais em andamento, com o objetivo de ampliar a capacidade operacional, garantir mais segurança para pousos e decolagens e oferecer melhores condições para o fluxo de pessoas, segundo a pasta.

Com a nova pista de estacionamento, o aeroporto poderá ter uma maior organização do tráfego e suporte adequado às aeronaves que chegam a ilha.

“Esse investimento faz parte de um grande programa de modernização da infraestrutura aeroportuária estadual. O Aeroporto de Fernando de Noronha tem uma importância econômica e turística para Pernambuco, e tinha a necessidade dessas intervenções” explica o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.

Em julho, além de outras restrições, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibiu operações simultâneas no Aeroporto de Fernando de Noronha por problemas estruturais na pista. No mês de junho, duas aeronaves afundaram no pátio do terminal aéreo após o pavimento ceder.

O fim das sanções previstas pela Anac, destaca a Semobi, avança conforme o andamento das obras. Algumas foram liberadas e as demais seguem o cronograma apresentado.

A reportagem entrou em contato com a Anac e aguarda retorno.

As obras no Aeroporto de Fernando de Noronha seguem contemplando ainda a recuperação da pista de pousos e decolagens, além de serviços complementares de infraestrutura, segundo a Semobi.

Além da pista de estacionamento, as obras acontecem no pátio de taxiamento Alfa, reforçando a estrutura aeroportuária da ilha e as obras de recuperação no taxiamento. O investimento total das intervenções é de R$ 60 milhões.





