Ampliação da Refinaria Abreu e Lima deverão gerar mais dez mil empregos

A ampliação da capacidade de produção da Refinaria Abreu e Lima (Rnest) e a inauguração da Barragem de Panelas II, em Cupira, farão parte da agenda do presidente Lula (PT) em Pernambuco, nesta terça-feira (2). Os detalhes da visita foram divulgados pelo governo federal, nesta segunda-feira (1º), com a participação da presidente da Petrobrás, Magda Chambriard, de executivos da companhia, do diretor de projetos estratégicos do Ministério do Desenvolvimento Regional, Bruno Cravo e do secretário de Recursos Hídricos de Pernambuco, Almir Cirilo.

Magda detalhou os investimentos da companhia em Pernambuco, que devem somar, ao fim das obras de construção do trem 2, em 2029, R$ 12 bilhões, com recursos da própria estatal. A refinaria produz atualmente 130 mil barris por dia, e com a ampliação deve dobrar esse número, chegando a 260 mil barris, segundo a presidente. No segundo semestre de 2026, momento de pico das obras, serão gerados mais dez mil empregos em Pernambuco. A executiva enfatizou o impacto do investimento para a formação de mão de obra local.

“Ampliar essa refinaria significa, no estado de Pernambuco, gerar também empregos. Hoje nós já temos cerca de 5.700 trabalhadores contratados e a nossa expectativa é que esse número chegue a 15.000 postos de trabalho. Estamos, por meio do nosso programa de autonomia e renda, oferecendo cursos gratuitos de formação técnica para ampliar as oportunidades de trabalho do pessoal da região”, explicou a presidente.

Com a ampliação já iniciada em junho deste ano, a segunda unidade de destilação atmosférica da Rnest deve ser finalizada já em 2026. A entrega deve aumentar a produção, de imediato, em 50 mil barris por dia.

Ao todo 16 contratos já foram firmados, para garantir a execução das obras até 2029, de acordo com a companhia. Os sete principais somam R$ 8 bilhões. Por meio dos contratos, deverão ser construídas as unidades de geração de hidrogênio, tratamento de águas ácidas, torre de resfriamento, coqueamento, e de hidrotratamento de diesel, as duas últimas com entrega prevista para julho de 2029. Após a conclusão, a Rnest será responsável pela produção de 17% da demanda nacional por óleo diesel S10.

A segunda etapa da agenda do presidente em solo pernambucano inclui a entrega da Barragem de Panelas II, em Cupira, e o anúncio da retomada da construção da Barragem de Igarapeba, em São Benedito do Sul. As obras foram feitas com recursos compartilhados entre os governos federal e estadual, conforme explicou Bruno Cravo.

“Na barragem de Panela são investimentos próximos a R$ 60 milhões no ano federal. Na barragem de Igarapeba, que serão retomadas as obras agora, algo em torno de R$ 170 milhões para as obras, mas prevê um investimento total próximo a R$ 200 milhões”, destacou.

Foi anunciado também a assinatura da ordem de serviço de um novo trecho da Adutora do Agreste, que leva água do Rio São Francisco para as cidades da região. “O presidente da República, com a nossa governadora, vai dar ordem de serviço para um trecho que vai até a cidade de Buíque, passando por Alagoinha. O investimento dessa obra já vem ao longo dos anos, deve chegar perto de R$ 1,7 bilhão. Nós precisamos ainda de R$ 300 milhões para concluí-la”, frisou o secretário Almir Cirilo.

