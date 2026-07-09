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Obras de molhe de proteção de Suape chegam a 42% de execução

Objetivo da intervenção é ampliar a proteção do porto externo

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A intervenção, cuja conclusão está prevista para agosto de 2028, contempla 1,8 quilômetro do molhe de abrigoA intervenção, cuja conclusão está prevista para agosto de 2028, contempla 1,8 quilômetro do molhe de abrigo - Foto: Divulgação

A última etapa da requalificação do molhe de proteção do Complexo Insdustrial Portuário de Suape alcançou 42% de execução. O objetivo da intervenção, iniciada em outubro de 2024, é ampliar a proteção do porto externo e garantir a segurança das operações realizadas nos Píeres de Granéis Líquidos (PGLs), responsáveis pela movimentação de petróleo, derivados, combustíveis e outros granéis líquidos operados porto.

“O molhe é uma estrutura essencial para o funcionamento do porto externo. Sua requalificação amplia as condições de segurança da navegação e das operações marítimas, além de preservar uma infraestrutura estratégica para a atividade portuária", afirma o diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

As obras, cuja conclusão está prevista para agosto de 2028, contemplam 1,8 quilômetro do molhe de abrigo. Para a recomposição da estrutura estão sendo utilizadas rochas com pesos entre 300 quilos e 12 toneladas, movimentadas por equipamentos de grande porte e posicionadas conforme critérios técnicos de engenharia marítima para suportar a ação das ondas, correntes e marés. O investimento total é de R$ 123 milhões, sendo R$ 73 milhões de recursos estaduais e R$ 50 milhões do governo federal.

Segundo a diretora de Engenharia e Obras de Suape, Renata Loyo, a execução exige planejamento permanente em razão das características da obra. "Intervenções em ambiente marítimo demandam acompanhamento contínuo das condições operacionais, precisão na execução e equipes especializadas. Mesmo durante o período chuvoso, foi possível manter o cronograma previsto com o emprego de equipamentos compatíveis com esse tipo de operação", explica.

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Infraestrutura
A recuperação do molhe integra o conjunto de intervenções de infraestrutura em andamento no Complexo de Suape. Entre janeiro e maio de 2026, o porto movimentou 11,27 milhões de toneladas de cargas, das quais 7,45 milhões de toneladas corresponderam a granéis líquidos. No mesmo período, foram registradas 693 atracações de embarcações.

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