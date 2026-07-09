Obras de molhe de proteção de Suape chegam a 42% de execução

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A última etapa da requalificação do molhe de proteção do Complexo Insdustrial Portuário de Suape alcançou 42% de execução. O objetivo da intervenção, iniciada em outubro de 2024, é ampliar a proteção do porto externo e garantir a segurança das operações realizadas nos Píeres de Granéis Líquidos (PGLs), responsáveis pela movimentação de petróleo, derivados, combustíveis e outros granéis líquidos operados porto.

“O molhe é uma estrutura essencial para o funcionamento do porto externo. Sua requalificação amplia as condições de segurança da navegação e das operações marítimas, além de preservar uma infraestrutura estratégica para a atividade portuária", afirma o diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto.



As obras, cuja conclusão está prevista para agosto de 2028, contemplam 1,8 quilômetro do molhe de abrigo. Para a recomposição da estrutura estão sendo utilizadas rochas com pesos entre 300 quilos e 12 toneladas, movimentadas por equipamentos de grande porte e posicionadas conforme critérios técnicos de engenharia marítima para suportar a ação das ondas, correntes e marés. O investimento total é de R$ 123 milhões, sendo R$ 73 milhões de recursos estaduais e R$ 50 milhões do governo federal.

Segundo a diretora de Engenharia e Obras de Suape, Renata Loyo, a execução exige planejamento permanente em razão das características da obra. "Intervenções em ambiente marítimo demandam acompanhamento contínuo das condições operacionais, precisão na execução e equipes especializadas. Mesmo durante o período chuvoso, foi possível manter o cronograma previsto com o emprego de equipamentos compatíveis com esse tipo de operação", explica.



Infraestrutura

A recuperação do molhe integra o conjunto de intervenções de infraestrutura em andamento no Complexo de Suape. Entre janeiro e maio de 2026, o porto movimentou 11,27 milhões de toneladas de cargas, das quais 7,45 milhões de toneladas corresponderam a granéis líquidos. No mesmo período, foram registradas 693 atracações de embarcações.

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