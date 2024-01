A- A+

SUAPE Obras do novo Terminal de Contêineres de Suape iniciam em fevereiro O terminal será o primeiro 100% eletrificado da América Latina e conta com uma infraestrutura moderna

A partir de fevereiro, terão início as obras de implantação do novo Terminal de Contêineres do Porto de Suape. O anúncio foi feito hoje pela gestão do Complexo Industrial e Portuário depois de concluída a compra do terreno necessário para o projeto pela APM Terminals Suape. As operações devem ser iniciadas no segundo trimestre de 2026.

O terminal será o primeiro 100% eletrificado da América Latina e conta com uma infraestrutura moderna, com iniciativas pioneiras em sustentabilidade portuária. O espaço a ser ocupado pertencia ao antigo Estaleiro Atlântico Sul (EAS) e tem cerca de 50 hectares.

O Terminal de Contêineres movimentará até 400 mil TEUs (unidade de contêiner de 20 pés) por ano com a conclusão da primeira etapa da obra, aumentando a capacidade do complexo portuário em 55% e criando centenas empregos diretos e indiretos. O novo terminal contará com um completo sistema ambiental e de tratamento de resíduos.

Além disso, será instalada uma rede 5G que vai possibilitar a transmissão de informações em tempo real para os clientes. O uso de RTGs (guindastes móveis sobre pneus) por controle remoto também é um dos diferenciais do novo terminal. A intenção é ampliar a agilidade das operações remotamente, impactando a produtividade e garantindo segurança às atividades.

“Nosso porto, que tem posição geográfica estratégica, com sete capitais nordestinas situadas num raio de 800 km, concentra volumes ainda maiores de cargas conteinerizadas a serem distribuídas na região e no restante do País, com significativa redução de custos, tornando-se mais competitivo. A APM Terminals é um grupo com atuação mundial e vai atrair rotas de longo curso para Suape, trazendo desenvolvimento para Pernambuco, para o Nordeste e para o País. Estamos muito felizes com a concretização desse projeto”, enfatizou o diretor-presidente do Complexo Industrial e Portuário de Suape, Marcio Guiot.

Recentemente, o presidente da APM Terminals Suape, Aristides Russi, afirmou em entrevista que a ambição do grupo é resgatar as escalas internacionais de Suape e aumentar em 27% as rotas de longo curso do porto.

Segundo o executivo, as cargas de rotas mais longas fazem transbordo em outros portos, como o de Santos, antes de seguirem por cabotagem para Pernambuco.

“O transbordo em outro porto adiciona custos e tempo à cadeia, torna a operação menos atrativa. Com rotas ligando Suape diretamente aos países de origem ou destino das cargas, podemos reduzir o tempo de transporte da Ásia, por exemplo, de 65 para 40 dias”, disse Russi.

Após vencer um leilão judicial para a aquisição da área, a APM Terminals realizou diversas etapas legais para concretização do negócio, oficializada com a assinatura de compra do terreno. Ao longo desse período, a companhia tem atuado também no desenvolvimento do projeto de construção do empreendimento.

