Obras no molhe de proteção de Suape avançam com rapidez e superam cronograma

A requalificação do molhe de abrigo do Porto de Suape avança em ritmo acelerado, com 17% da obra concluída até março de 2025. Iniciada em outubro do ano passado, a intervenção já supera em 70% a meta prevista para abril, graças às boas condições climáticas que têm favorecido a execução dos serviços. Com investimento total de R$ 123 milhões e prazo de conclusão estimado em 47 meses, essa é a maior obra de recomposição da estrutura desde a fundação do porto, há 46 anos.

A recuperação do paredão de pedras tem como objetivo reforçar a proteção contra as marés e correntes marítimas, assegurando a continuidade das operações no porto externo com mais estabilidade e segurança.

“É uma intervenção muito importante para garantir o bom funcionamento das atividades portuárias, além de deixar o nosso porto com infraestrutura robusta para atender as exigências do mercado internacional em relação aos desafios impostos pelas mudanças climáticas”, pontua o diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

De acordo com o gestor, o avanço das obras reforça a proteção dos Píeres de Granéis Líquidos (PGLs), que concentraram 64,1% da movimentação de cargas no porto em 2024.

“Pelo cronograma, a projeção era concluir 10% da intervenção em abril de 2025. Mas pelo ritmo acelerado dos serviços, já superamos em 70% a previsão inicial do calendário, resultando numa boa folga para a redução prevista no decorrer do período chuvoso, entre junho e agosto”, ressalta Armando Bisneto.

Intervenção

A obra está a cargo da Construtora Venâncio, vencedora da licitação para recuperar 1,8 quilômetro da estrutura de pedra que protege os berços do porto externo. Dos R$ 123 milhões investidos, R$ 73 milhões são provenientes de receita própria e R$ 50 milhões foram repassados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC3), por meio do Ministério de Portos e Aeroportos. A ordem de serviço foi assinada em outubro, durante solenidade no Palácio do Campo das Princesas, com a presença da governadora Raquel Lyra.

Etapas

A exemplo das três fases anteriores da obra, estão sendo colocados blocos de pedra com pesos entre 300 quilos e 12 toneladas. A terceira etapa, finalizada no primeiro semestre de 2024, recuperou um trecho de 940 metros, com uso de 78.120 metros cúbicos de material rochoso e investimento de R$ 68 milhões. As duas primeiras fases requalificaram outros 260 metros da estrutura, com custo total de R$ 45,1 milhões.

