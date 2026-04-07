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Inflação Anual ao Consumidor OCDE: CPI anual acelera a 3,4% em fevereiro e interrompe queda iniciada em setembro Ainda assim, 16 países registram inflação igual ou abaixo de 2%

A inflação anual ao consumidor (CPI) nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) acelerou levemente entre janeiro e fevereiro, de 3,3% para 3,4%, interrompendo a trajetória de queda iniciada em setembro do ano passado, informou a instituição nesta terça-feira, 7.

Segundo a OCDE, o avanço foi disseminado: a inflação subiu em 13 dos 37 países com dados disponíveis, caiu em nove e ficou estável nos demais. Ainda assim, 16 países já registram inflação igual ou abaixo de 2%. Entre os destaques, Turquia e Finlândia tiveram as maiores altas em fevereiro (0,8 ponto porcentual), enquanto a Noruega registrou a maior queda (-0,9 p.p.), refletindo sobretudo a desaceleração dos preços de energia.

No G7, a inflação anual ficou estável em 2,1%, com altas apenas na França e na Itália. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, os únicos acima de 2%, o indicador não mostrou variação. A OCDE destacou que "a inflação subjacente continuou a ser o principal motor" do índice cheio nas economias do grupo.

Na zona do euro, a inflação subiu para 1,9% em fevereiro, de 1,7% em janeiro, e deve acelerar a 2,5% em março, segundo estimativa preliminar da Eurostat, impulsionada pela energia.

Já no G20, a inflação avançou para 3,7% em fevereiro, de 3,4% em janeiro, na primeira alta desde maio de 2024, com pressão vinda de países como China, Índia e Indonésia. Brasil e África do Sul, por outro lado, registraram desaceleração.



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