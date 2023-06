OCDE eleva a previsão de crescimento mundial, mas alerta para novos riscos

A- A+

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) revisou e anunciou nesta quarta-feira (7) um leve aumento das previsões de crescimento mundial para 2023, mas advertiu que a economia ainda tem um "longo caminho" para a recuperação, apesar da pausa na margem e da recuperação da economia chinesa.

"Vemos uma recuperação no horizonte, mas ainda há muito trabalho a ser feito para superar os choques do passado", disse Clare Lombardelli, economista-chefe da OCDE, durante uma coletiva de imprensa na qual apresentou as perspectivas globais da instituição.

O crescimento da economia mundial este ano será de 2,7%, um nível alto na comparação com a previsão de 2,6% anunciada em março pela OCDE, que tem sede em Paris.

A previsão para 2024 (+2,9%) mantém-se a mesma, de acordo com o relatório publicado pela organização durante a sua reunião ministerial anual.

"A economia mundial está dando uma guinada", afirma Clare Lombardelli, economista-chefe da OCDE, na introdução do documento.

A economia é beneficiada por uma pausa na sobrevivência, que registou níveis recordes no ano passado com o aumento dos preços da energia e dos alimentos, consequência da guerra na Ucrânia.

Isto significa que os bancos centrais podem limitar os aumentos das taxas de juros, o que é um bom presságio para o acesso ao crédito das famílias e das empresas, para o consumo e, portanto, para o crescimento.

Ao mesmo tempo, a retomada da economia chinesa - após a política draconiana de combate à Covid-19 - também leva oxigênio para a economia mundial, destaca a OCDE.

Para o país asiático, a organização projeta um crescimento de 5,4% este ano - avanço de 0,1 ponto na comparação com a previsão de março - e de 5,1% para 2024 (+0,2 ponto).

No Brasil, o PIB deve crescer 1,7% em 2023 e 1,2% em 2024, em um contexto de desaceleração do crescimento do emprego, inflação que permanecerá alta e aperto das condições de crédito.

A OCDE também fez suas previsões para o México (2,6% em 2023, 2,1% em 2024), Colômbia (1,5% em 2023 e 1,8% em 2024) e Chile (-0,1% em 2023, 1,9% em 2024).

Na zona do euro, a OCDE prevê um crescimento de 0,9% este ano, (+0,1 ponto), graças a uma reavaliação do crescimento do PIB italiano em 1,2% (+0,6 ponto). O crescimento na França chegaria a 0,8% (+0,1 ponto) e a Alemanha deverá crescer em zero (-0,3 ponto). A Espanha, por sua vez, avançaria 2,1% em 2023 e 1,9% em 2024.

"Longo caminho"

Apesar dos sinais positivos, a economia "tem um longo caminho pela frente antes de alcançar um crescimento forte e sustentável", destacou a britânica Clare Lombardelli, que sucedeu a francesa Laurence Boone.

"A recuperação será mais frágil na comparação com os parâmetros do passado", acrescentou.

Entre os desafios ela mencionou a persistência da permanência "obstinadamente elevada" e que obrigava os bancos centrais "a receberem com políticas restritivas até que existam sinais claros" de melhora.

"O período que estamos atravessando é caracterizado por um crescimento lento, mas era isso que os líderes políticos desejavam, pois sua ambição era dissipar as pressões inflacionárias", disse à AFP James Pomeroy, economista do HSBC.

“Ainda não observamos em todas as partes os efeitos da alta dos juros na economia”, o que pode deixar de ser percebido na zona do euro e nos Estados Unidos nos próximos meses, afetando ainda mais o crescimento, completou.

Os aumentos das taxas de juros também provocam um grande impacto nas finanças públicas dos Estados, elevando o custo dos créditos.

"Quase todos os países têm déficits e dívidas maiores que antes da pandemia, e muitos enfrentam uma pressão crescente sobre os gastos causados pelo envelhecimento da população, a transição climática e ao peso dos custos da dívida", afirma o relatório, que recomenda aos governamental um melhor direcionamento das ajudas orçamentárias.

