OCDE nomeia Stefano Scarpetta como novo economista-chefe a partir de abril de 2026

Scarpetta atua na OCDE desde 1991 e, desde 2013, lidera a Diretoria de Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais

Sede OCDE - Como economista-chefe, ele comandará o Departamento de Economia da OCDE, responsável por análises baseadas em evidências, benchmarking internacional e recomendações específicas

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) anunciou a nomeação de Stefano Scarpetta como novo economista-chefe da instituição. Ele assumirá o cargo em 1º de abril de 2026.

Scarpetta atua na OCDE desde 1991 e, desde 2013, lidera a Diretoria de Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais, onde comandou iniciativas como a Estratégia de Empregos da entidade e ampliou a capacidade da organização de avaliar impactos de transformações estruturais - incluindo mudanças demográficas, digitalização e inteligência artificial (IA) - sobre mercados de trabalho e serviços públicos. Também foi negociador-adjunto do G7 e do G20 em temas de emprego e política social.

Como economista-chefe, ele comandará o Departamento de Economia da OCDE, responsável por análises baseadas em evidências, benchmarking internacional e recomendações específicas por país para apoiar políticas de crescimento sustentável, geração de empregos e melhora do padrão de vida.

"Stefano demonstrou liderança excepcional e profunda expertise em análise econômica e formulação de políticas, com compromisso com a missão da OCDE", afirmou o secretário-geral Mathias Cormann.

 

