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Desenvolvimento Econômico OCDE: taxa de desemprego se mantém em 5% em fevereiro, perto de mínima histórica Na comparação mensal, o desemprego permaneceu inalterado em 19 países da OCDE em fevereiro, subiu em outros 11 e recuou em três

A taxa de desemprego da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou estável em 5% em fevereiro, bem próxima da mínima recorde de 4,8% atingida em junho de 2023, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 16. Na comparação mensal, o desemprego permaneceu inalterado em 19 países da OCDE em fevereiro, subiu em outros 11 e recuou em três.

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