CONTRATO OceanPact firma contrato de cerca de R$ 500 mi com a Petrobras Escopo do contrato informado nesta terça-feira (23) inclui o manuseio e a manutenção de mangotes de offloading

A OceanPact, que atua com suporte a operações marítimas, assinou mais um contrato de quatro anos com a Petrobras, no valor de cerca de R$ 500 milhões, para o afretamento da embarcação Rochedo de São Paulo.

O escopo do contrato informado nesta terça-feira (23) inclui o manuseio e a manutenção de mangotes de offloading - mangueiras de grande porte usadas na transferência de óleo entre unidades marítimas - e navios aliviadores.

A embarcação Rochedo de São Paulo é um navio de apoio offshore (AHTS-TO). O acordo contempla operações ao longo do litoral brasileiro.

Em agosto, a companhia firmou quatro novos contratos com a Petrobras, totalizando aproximadamente R$ 3,2 bilhões, para o afretamento de embarcações do tipo RSV (ROV Support Vessel), também com duração de quatro anos.

Em setembro, a OceanPact anunciou dois novos contratos, somando mais de R$ 700 milhões, para a execução de serviços de monitoramento ambiental marinho em áreas sob responsabilidade da petroleira.

Negociando ações na B3, a bolsa brasileira, desde 2021, a OceanPact tem um frota de 28 embarcações próprias para o suporte a operações marítimas e também o maior inventário de equipamentos de resposta a emergências offshore da América Latina.



