Óculos com IA de Meta e Google são proibidos em cruzeiros da gigante MSC Proibição se limita às áreas públicas dos navios. Companhia alega risco à privacidade devido à facilidade de o usuário filmar hóspedes em momentos indesejados

A companhia de cruzeiros MSC está implementando uma nova política de bagagem que proíbe os passageiros de usarem óculos inteligentes como o lançado pela Meta em parceria com a Ray-Ban e o Google Glass nas áreas públicas dos navios.

A justificativa é que esses dispositivos podem violar a privacidade dos hóspedes, pois estes podem ser facilmemte filmados em momentos indesejados.

Segundo o jornal americano USA TODAY, a nova política de bagagem da companhia vem sendo adotado desde julho. Em seu site, a MSC diz que "dispositivos capazes de gravar ou transmitir dados de forma secreta ou discreta (por exemplo, óculos inteligentes) não são permitidos nas áreas públicas dos navios".

Os passageiros, no entanto, podem usar os aparelhos "em cabines, em terra e em outros espaços não públicos".

No comunicado, a MSC informa ainda aque que "óculos inteligentes e dispositivos similares estão listados entre os itens proibidos para garantir que nossas equipes de segurança possam intervir e confiscar o dispositivo em caso de uso indevido".

A proibição faz sentido?

Um dos principais questionamentos levantados por passageiros é porque a empresa proibiria óculos inteligentes quando outros dispositivos de gravação, como smartphones, são facilmente permitidos.

Conforme informações do Cruise Hive, site especializado em cruzeiros, a diferença pode estar na evolução da tecnologia de filmagem e no risco que ela representa para convidados ou membros da equipe desavisados.

Esse tipo de dispositivo pode não ser reconhecido de forma imediata e pode ser usado para filmagens em banheiros, spas ou outras áreas de lazer, além de espaços de controle, como corredores de embarque ou pontos de verificação de segurança em terminais de cruzeiro.

Em outro comunicado, direcionado a agentes de viagens, a MSC diz estar empenhada "em garantir que todos os hóspedes se sintam confortáveis e seguros em nossos navios, sem a preocupação de que possam ser gravados sem seu conhecimento ou consentimento, especialmente em áreas privadas ou comuns".

Embora a maioria dos óculos possua luzes que indicam quando estão gravando, dependendo do conhecimento técnico do usuário, pode haver formas de tornar a gravação menos óbvia.

Nenhuma outra companhia de cruzeiros, atualmente, proíbe explicitamente o uso de óculos inteligentes, mas é possível que mais empresas da área adotem políticas semelhantes, principalmente se a tecnologia for usada para incidentes desagradáveis.

