TECNOLOGIA

Óculos Ray-ban inteligentes com IA e câmera 3K da Meta chegam ao Brasil por R$ 3.299

Modelo desenvolvido em parceria com a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp combina design clássico e inteligência artificial em português; venda começa em lojas selecionadas

Óculos Ray-ban inteligentes com IA e câmera 3K da Meta chegam ao Brasil por R$ 3.299 - Foto: Ray-ban/Divulgação

Os novos modelos de óculos inteligentes desenvolvidos pela Meta em parceria com a EssilorLuxottica, dona da Ray-ban, chegaram oficialmente ao Brasil nesta terça-feira. O dispositivo une o design icônico da marca a recursos tecnológicos como câmera em 3K, integração com redes sociais e inteligência artificial em português.

Com preço sugerido de R$ 3.299, segundo a revista Forbes, o produto estreia no país em três estilos — Wayfarer, Skyler e Headliner — e estará disponível em lojas selecionadas da Ray-Ban e da rede EssilorLuxottica, como Sunglass Hut e Solaris. Em breve, também poderá ser adquirido no site oficial da marca.

Entre as principais funções estão a câmera de 12 megapixels, gravação em 3K Ultra HD, áudio aprimorado para chamadas e bateria com autonomia de até oito horas. O grande diferencial é a integração com a Meta AI, assistente virtual que agora opera em português.

Preço elevado e questões de privacidade
Apesar do apelo inovador, especialistas destacam dois pontos de atenção, segundo a Forbes: o preço elevado, que restringe o público-alvo, e as questões de privacidade, já que o dispositivo pode gravar de forma discreta em ambientes públicos.

O recurso permite tirar dúvidas cotidianas, traduzir placas e textos em tempo real em seis idiomas e até sugerir receitas.

Parte das funções funciona sem conexão à internet, desde que os pacotes de idiomas tenham sido baixados. Os óculos também permitem transmissões ao vivo, envio de mensagens e chamadas pelo WhatsApp, Messenger e Instagram, sem uso direto do celular.

Ainda assim, a chegada do Ray-Ban Meta ao Brasil representa um avanço na estratégia da empresa de inserir dispositivos inteligentes no cotidiano dos consumidores.

