Oferta de vagas temporárias para o Natal será a maior em dez anos

Com expectativa de aumento de 5,6% nas vendas de Natal ante as do ano passado, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que a contratação de trabalhadores temporários para as festas de fim de ano chegue a 108,5 mil, o maior número desde 2013, quando foram abertas 115,5 mil vagas temporárias.

Os maiores volumes de contratações deverão se concentrar nos ramos de hiper e supermercados (45,47 mil vagas) e de vestuário (25,17 mil). O salário médio de admissão, considerando todos os setores, deverá alcançar R$ 1.605, alta de 1% em termos nominais na comparação com o período homólogo, ou seja, sem desconto da inflação.

Veja abaixo em que áreas haverá mais vagas

Vendedores e Demonstradores em Lojas ou Mercados: 42.102

Caixas e Bilheteiros: 9.429

Almoxarifes e Armazenistas: 9.278

Trabalhadores de Cargas e Descargas de Mercadorias: 4.322

Escriturarios em Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos: 4.248

Tecnicos de Vendas Especializadas: 3.385

Trabalhadores nos Servicos de Manutencao de Edificacoes: 3.376

Recepcionistas: 1.703

Trabalhadores de Embalagem e de Etiquetagem: 1.648

Porteiros, Guardas e Vigias: 1.212

