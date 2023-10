A- A+

URBANIDADES Oficina no REC'n'Play visa integrar os bairros de São José e Santo Antônio Iniciativa é realizada pelo pelo Recentro e pelo Recife Cidade Parque

Na próxima quarta-feira (18) a oficina organizada pelo Recife Cidade Parque e pelo Recentro – Construindo uma visão urbanística integradora da Ilha de Antônio Vaz acontece no Rec’n’Play, na Escola Técnica Porto Digital, na Av. Rio Branco, 193. Serão sete horas de atividades, realizadas das 10h às 17h, destinadas a urbanistas, arquitetos, paisagistas, engenheiros, geógrafos, historiadores, entre outros.

Segundo os órgãos responsáveis, a oficina tem o objetivo de promover uma visão urbanística integrada dos bairros que compõem a Ilha de Antônio Vaz: São José, Santo Antônio, Cabanga e Ilha Joana Bezerra no Centro Histórico.

Francisco Cunha (consultor da TGI e presidente do Conselho de Administração da Agência Recife para Inovação e Estratégia – Aries) será o curador da oficina e os professores da UFPE Roberto Montezuma, Luiz Vieira e Fabiano Diniz e os pesquisadores Evandro José (UFPE), Milla Avellar Montezuma (Instituto para Educação das Águas - Unesco/Governo Holandês), Alexandre Campello (UFPE), Marta Roca (UFPE), Patrícia Menezes (UFPE) e outros convidados serão os coordenadores. A participação é aberta ao público interessado e a capacidade é para 20 participantes, com as vagas serão preenchidas por ordem chegada.

“Os bairros de Santo Antônio e São José foram objeto de uma espécie de esquartejamento. O resultado dessas intervenções esquartejadoras foi um território desconectado que não consegue ser ‘lido’ pelo transeunte, inclusive com a perda de articulação do extraordinário patrimônio Barroco/Rococó”, explica Francisco Cunha.

Em 2019 o Workshop Internacional Recife Exchange Holland (RXN), realizado por pesquisadores pernambucanos e holandeses, lançou uma visão urbanística contemporânea para a Ilha de Antônio Vaz. Essa visão deve se integrar ao atual convênio de pesquisa e inovação entre a PCR e a UFPE, o RECIFE CIDADE PARQUE – Plano de Qualidade da Paisagem. Projeto que tem como objetivo a reinvenção do Recife a partir da estrutura hídrica da cidade, composta pelas bacias dos rios Capibaribe, Beberibe e Tejipió e pela frente marinha.

O resultado da oficina servirá de importante insumo para os estudos prospectivos que estão sendo elaborados para construção do plano estratégico Recentro na Rota do Futuro, desenvolvido sob a coordenação do Recentro.

