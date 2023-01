A- A+

Oi bate recorde e ativa em um mês 20 novas cidades com fibra ótica Ao todo a companhia está presente com banda larga com fibra em 277 municípios brasileiros

A Oi bateu recorde do ano com a ativação de 20 novas cidades com Oi Fibra, maior quantidade mensal em 2022. Ao todo, a Oi já opera banda larga com fibra ótica em 277 cidades brasileiras, com cerca de 4 milhões de casas conectadas e 19 milhões de endereços com disponibilidade de contratação dos serviços (casas passadas).

“A evolução também foi significativa em números de casas conectadas, o que mostra o empenho e o foco da companhia em levar ao cliente de todo o país o que há de melhor em termos de conexão à internet, com estabilidade, robustez e velocidade”, comentou Roberto Guenzburger, diretor de Consumidor e Empresarial da Oi.

Em em dez meses de 2022, foram 32,9 mil casas conectadas com Oi Fibra. Considerando o acumulado do ano, de janeiro a outubro, esse número chega a quase meio milhão de novas casas conectadas com a banda larga da companhia.

“A nossa expectativa é continuar nesse ritmo acelerado de conexão de novas cidades até o fim deste ano e em 2023, com a expansão da fibra para mercados importantes em todas as regiões”, acrescentou Rogério Takayanagi, diretor de Transformação e Estratégia da Oi.

A Oi trabalha com um novo modelo de operação da fibra, desde a criação da V.tal, empresa de rede neutra lançada, em 2021, a partir da separação estrutural da infraestrutura da Oi. O modelo, inédito no Brasil, permite à Oi uma expansão mais rápida de sua rede com um maior foco no atendimento aos seus clientes enquanto estimula a aceleração da expansão de acessos de fibra óptica em todo o país.

As 20 novas cidades que receberam Oi Fibra em outubro são: Arapongas (PR), Bento Gonçalves (RS), Campo Bom (RS), Campo Mourão (PR), Coronel Fabriciano (MG), Corumbá (MS), Fazenda Rio Grande (PR), Flores da Cunha (RS), Francisco Beltrão (PR), Lavras (MG), Matinhos (PR), Muriaé (MG), Pinheiral (RJ), Santiago (RS), São José dos Campos (SP), Sapucaia do Sul (RS), Saquarema (RJ), Taquara (RS), Timon (MA) e Umuarama (PR).

