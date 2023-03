Oi entra em seu segundo processo de recuperação judicial e prevê nova venda de ativos

A- A+

A Oi entrou em sua segunda recuperação judicial. O pedido foi aprovado na quinta-feira (16) pela Justiça do Rio após a tele carioca informar dívidas de R$ 43,7 bihões. Com isso, a empresa terá dois meses para apresentar um novo plano que inclui a possibilidade da venda de parte de sua rede de fibra óptica e da carteira de clientes de banda larga.

O segundo pedido ocorre cerca de três meses após a 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio ter encerrado o primeiro processo de recuperação judicial, que havia começado em 2016. No fim de janeiro deste ano, a tele carioca entrou com um pedido de proteção por 30 dias após informar que não teria condições de arcar com vencimento de parte da dívida ao longo de fevereiro.

Assim, ao apresentar à Justiça seu segundo pedido de recuperação judicial no início de março, a Oi negociou um pré-acordo com representantes dos dois maiores grupos de credores financeiros, compostos por agências de crédito à exportação e donos de títulos do exterior (bondholders). A intenção é, agora, ao longo dos dois meses formalizar a proposta com as instituições financeiras.

O plano pré-acertado pela Oi prevê duas opções: os credores que optarem colocar R$ 4 bilhões (ou US$ 750 milhões, a depender do câmbio) no caixa da tele carioca terá um corte de cerca de 50% no valor da dívida; e os que não quiserem aportar recursos terão uma redução de cerca de 70%. Em ambos os casos, a dívida remanescente será convertida em ações.

A expectativa é que a dívida financeira, de cerca de R$ 33 bilhões, poderá ser cortada pela metade. O conceito do plano é que os credores que têm dívida financeira e que aceitem aportar dinheiro novo, terão um corte menor. Para atrair os investidores, a Oi deu como garantia ações da V.Tal, rede de fibra óptica.

De acordo com a proposta apresentada pela tele carioca, a “ClienteCo”, com os clientes de fibra óptica, e a “Oi Soluções”, com a carteira de empresas, seriam desmembradas em duas novas operações. Assim, poderiam se tornar duas novas unidades de negócios e poderão ser vendidas no futuro. Esse foi o mesmo caminho feito pela Oi quando decidiu iniciar o processo de venda da Oi Móvel.

Nesse processo de recuperação judicial, foram nomeados como administradores judiciais os escritórios Wald e K2 Consultoria Econômica.

Ontem, os acionistas da Oi elegeram o novo Conselho de Administração, que passou a contar com Rodrigo Abreu, atual presidente da Oi, como integrante do colegiado. A chapa vencedora foi a proposta pela atual diretoria da tele após os acionistas minoritários tentarem trocar todo o colegiado e diretoria. Raphael Manhães Martins foi eleito como representante dos minoritários.

