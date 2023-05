Oi prevê buscar financiamento de R$ 4 bilhões em plano de recuperação judicial

A- A+

Sob proteção judicial desde meados de março, a operadora Oi planeja buscar financiamento emergencial de pelo menos R$ 4 bilhões, além de renegociar dívidas. O plano foi aprovado pela Conselho de Administração da empresa na noite de sexta-feira, segundo documento, e indica as medidas que a Oi e suas subsidiárias adotarão para fortalecer sua estrutura de capital.

A Oi disse que buscará “pelo menos” R$ 4 bilhões em financiamento emergencial enquanto executa as demais medidas previstas no plano, incluindo aumento de capital e desinvestimento de ativos.

“O plano reflete as negociações realizadas até o momento com nossos principais credores e outras partes interessadas para a reestruturação da dívida”, disse a empresa. “Continuamos as negociações com credores financeiros e outros credores quirografários em relação aos termos e condições específicos.”





O plano de recuperação judicial da Oi foi deferido pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A diretoria da empresa tinha prazo de 60 dias para apresentar o plano após a publicação da decisão judicial.

