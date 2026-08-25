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NEGÓCIOS Oi tem mais de 8 mil trabalhadores na lista de credores Número se refere a dados apresentados pela empresa no início do ano e será atualizado pela Justiça. Companhia demitiu 60% dos funcionários na semana passada

Na lista de credores da Oi, que teve a falência decretada nesta terça-feira pela Justiça, estão mais de 8 mil trabalhadores a quem a Oi deve R$ 1,03 bilhão, segundo dados do início do ano. No total, a empresa tem 164.706 credores, incluindo fundos, bancos e fornecedores, que têm R$ 44 bilhões a receber. Os números serão atualizados pela Justiça.

Na semana passada, a empresa demitiu 60% de seus funcionários, com o parcelamento das verbas rescisórias em dez prestações, após ter firmado um acordo com sindicatos.

Durante a audiência, o desembargador Augusto Alves Moreira Júnior levantou preocupação quanto ao pagamento de créditos trabalhistas, argumentando que o tema não foi analisado em primeira instância nem foi objeto dos recursos apresentados ao tribunal.

Para o magistrado, ainda não existe quadro geral de credores consolidado, o que torna prematura a discussão sobre prioridades de pagamento. Na avaliação dele, eventuais questões relacionadas aos créditos trabalhistas devem ser tratadas no âmbito do processo falimentar, após a definição do quadro geral de credores.

A tele carioca já tinha tido a falência decretada em novembro do ano passado, mas a decisão foi suspensa após bancos terem recorrido, o que havia levado a tele de volta ao seu segundo processo de recuperação judicial.

Após a decisão de hoje da Justiça, foi nomeado o advogado Bruno Rezende como administrador judicial da Oi.

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