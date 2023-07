Oito apostas de Pernambuco acertam cinco dezenas da Mega-Sena desta quarta; confira as dezenas

A- A+

Oito apostas de Pernambuco acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.614 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 68.239.150,14, na noite desta terça-feira (25). Sete delas receberão R$ 18.624,27 e a outra, R$ 37.248,54.



Ao todo, o concurso somou 251 apostas que acertaram cinco números.



O prêmio maior, a mega, saiu para três apostas, sendo uma de Salvador (BA), outra Taboão da Serra (SP) e a terceira, de Contagem (MG). As três apostas dividirão o prêmio de R$ 68.239.150,14, e cada uma receberá mais de R$ 22 milhões - exatos R$ 22.746.383,38.



As dezenas sorteadas foram:

03

08

13

14

19

25



As oito apostas que acertaram a quina em Pernambuco foram realizadas em seis municípios - três no Recife, uma em Olinda, outra em Jaboatão dos Guararapes e ainda em Barreiros, Carpina e Timbaúba.



As do Recife foram feitas na lotérica Divina e Loterial Imperial, além de Internet Banking da Caixa. A de Olinda foi através de canais eletrônicos; e a de Jaboatão, na Casa Lotérica Santo Aleixo.



A aposta efetuada em Barreiros foi na Loteria Sena da Sorte, e a de Carpina, na Loterias Santo Antônio. Já a de Timbaúba foi na Loteria da Praça.



O bilhete que acertou em Carpina foi um bolão.



A maioria foi jogo simples, onde se aposta apenas seis números, mas, no caso da aposta realizada pelo Internet Banking da Caixa no Recife, foram sete dezenas e, por isso, receberá R$ 37.248,54 em vez do prêmio de R$ 18.624,27.



O concurso teve 12.145 apostas que acertaram quatro números sorteados. Cada uma delas receberá R$ 549,86.



Veja também

Loteria Três apostas acertam Mega-Sena e vão dividir prêmio de R$ 68,2 milhões; confira os números