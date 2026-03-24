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Economia Oito em cada dez brasileiros já utilizaram algum recurso de IA, aponta pesquisa do Google Levantamento mostra maior adesão entre pós-Millennials e indica ganho de tempo no dia a dia e no trabalho; uso para decidir o que comprar varia conforme a complexidade do produto a ser adquirido

Uma nova pesquisa do Google mostra que oito em cada dez brasileiros (82%) já utilizaram algum recurso de inteligência artificial (IA). Os dados foram divulgados nesta terça-feira, em São Paulo, durante o Re-Think with Google, maior evento de negócios da empresa no país.

No dia a dia, o uso é mais disseminado entre os pós-Millennials, com 79%, ante 71% nas demais gerações.

No ambiente de trabalho, 48% dos mais jovens afirmam usar a tecnologia, frente a 41% entre os demais. Ao todo, 83% dos entrevistados dizem economizar tempo com a IA. Dentro desse grupo, 15% estimam um ganho médio de cinco horas por semana.

Durante o evento também foram apresentados mais detalhes sobre o uso da Inteligência Artifical na jornada de compras, do início à sua conclusão. Segundo Thais Melendez, gerente de Programas do Google Campus, a IA não apenas reduz o tempo empregado no processo, mas também o reorganiza, ampliando-o e adicionando as camadas de contexto, o que ajuda o consumidor a escolher melhor.

E esse uso muda bastante conforme a complexidade da compra, levando em conta o valor do produto, a frequência de consumo e o quanto o consumidor precisa pensar sobre esse item antes de comprar.

Segundo Thais, no caso de produtos de aquisição recorrente, como alimentos e bebidas, a IA costuma aparecer antes da compra, ajudando até memso no planejamento das refeições, por exemplo, o que influencia indiretamente o que vai parar no carrinho.

Já em itens relacionados a moda e beleza, a IA funciona como uma curadora. A ferramenta sugere itens e faz até testes de tonalidade, no caso de maquiagens. Em compras que exigem comparação técnica entre produtos, como eletrônicos, a IA atua como uma assistente, ajudando a comparar modelos e a responder perguntas, eliminando etapas de pesquisa.

Em situações que envolvem maior risco financeiro, como nos casos de um apartamento ou carro, a IA funciona como uma validadora. Além de trazer informação, ajuda o consumidor a ter mais segurança na escolha.

— No final do dia, queremos o furo na parede. A gente não quer a furadeira. Quando eu uso o Gemini para organizar uma festa de aniversário, eu não quero saber necessariamente quantas bexigas preciso. O que eu quero, na verdade, é uma festa linda com uma organização com o mínimo de estresse possível. No fundo, o consumidor está usando IA para resolver suas missões pessoais, seus "jobs to be done" (trabalhos a fazer), afirma Thais Melendez.

No entanto, embora o uso de IA tenha se espalhado entre os consumidores, Thais explica que ainda são poucos os que deixam a ferramenta bater o martelo sobre o que comprar. Apenas 13% dos entrevistados fazem isso.

— A IA já está no nosso dia a dia, mas a gente, como humano, ainda está no volante. Estamos entendendo que a jornada é um processo de partilha.

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