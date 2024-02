Oito empresas de tecnologia assinam acordo com Unesco para IA 'mais ética'

A- A+

Oito empresas de tecnologia, entre elas a Microsoft e a Telefónica, se comprometeram, nesta segunda-feira (5), em um fórum na Eslovênia, a construir uma inteligência artificial (IA) “mais ética”, em conformidade com o marco de princípios da Unesco.

Em 2021, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) aprovou a Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial, um instrumento baseado na “proteção e promoção dos direitos humanos, a dignidade humana e a garantia da diversidade e inclusão”.

As empresas signatárias do acordo - Microsoft, Telefónica, GSMA, Lenovo, INNIT, LG AI Research, Salesforce e Mastercard - prometeram integrar os valores e princípios do marco da Unesco “ao desenvolver e implementar sistemas de IA”, segundo um comunicado.

O pacto obriga a “garantir os direitos humanos no projeto, desenvolvimento, compra, venda e uso da IA”. Também insta a atuar com a devida diligência na tentativa de “cumprir as normas de segurança e identificar os efeitos adversos da IA”, a fim de preveni-los e mitigá-los.

“Essa aliança entre o setor público e o privado é fundamental para construir uma IA em prol do bem comum”, declarou no comunicado a diretora-geral dessa agência da ONU, Audrey Azoulay.

O acordo foi assinado na cidade eslovena de Kranj, durante o segundo Fórum Mundial da Unesco sobre Inteligência Artificial.

