Olimpíada de Eficiência Energética abre inscrições para alunos do 8º e 9º ano em todo o pa

Estão abertas as inscrições para a edição 2025 da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), coordenada pelo Instituto Abradee e apoiada por 48 distribuidoras de energia em todo o Brasil, entre elas a Neoenergia Pernambuco. O objetivo é estimular a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica e a sustentabilidade, envolvendo alunos do 8º e 9º ano da rede pública e privada de ensino.

A expectativa é de que cerca de 500 mil estudantes participem da competição, que oferece prêmios de até R$ 15 mil para professores e R$ 2 mil para os alunos com melhor desempenho. Além disso, os cinco primeiros colocados de cada estado irão a Brasília no dia 6 de novembro para a cerimônia nacional de premiação, onde receberão medalhas e diplomas. Outros 10 mil alunos também serão reconhecidos em suas escolas. Os medalhistas da ONEE 2025 ainda terão acesso direto à 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências de 2026.

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas pelos professores no site oficial até o dia 30 de setembro. A programação inclui curso de formação para docentes em agosto e setembro, desafios gamificados e provas objetivas em outubro. Os resultados serão divulgados também em outubro.

A superintendente do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Romano Mascarenhas, ressaltou que a iniciativa reforça o papel da empresa como agente de transformação social. Para o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, a ONEE prepara jovens para serem cidadãos conscientes e responsáveis no uso dos recursos naturais. Já o presidente da Abradee, Marcos Madureira, destacou que a olimpíada se tornou uma das maiores ações de eficiência energética do país, envolvendo também famílias e comunidades.



