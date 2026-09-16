Olimpíada Nacional de Empreendedorismo supera meta e reúne 1,2 milhão de estudantes

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A primeira edição da Olimpíada Nacional de Empreendedorismo (ONE) superou a meta inicial do Governo Federal e alcançou a marca de 1,23 milhão de estudantes inscritos em todo o país. Com a participação de 9.509 escolas distribuídas por 2.454 municípios, a iniciativa educacional gratuita dá início à sua primeira etapa eliminatória nesta sexta-feira (18). Em Pernambuco, a competição mobilizou 58.566 alunos das redes pública e privada.

Organizada pelo Ministério do Empreendedorismo (MEMP) em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e apoio da Universidade Federal do Piauí (UFPI), a olimpíada é voltada a estudantes do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. O Secretário Nacional de Inclusão Socioprodutiva, Artesanato e Microempreendedor Individual, Danilo Cabral, destacou que a iniciativa conecta a sala de aula à economia real para combater desigualdades sociais.

“O enorme número de inscrições mostra que o Brasil se mobilizou em torno desta iniciativa e confirma que o Governo Federal está no caminho correto, ao estimular a vocação e o desejo dos brasileiros por empreender desde a sala de aula”, ressaltou Danilo Cabral.

Do universo total de participantes no país, mais de 820 mil são alunos da rede estadual, 377 mil da rede privada, 25 mil da rede federal e 7 mil da rede municipal. No ranking nacional de adesão, o Paraná liderou a mobilização com 366 mil inscritos, seguido por São Paulo (184 mil) e Piauí (163 mil). Quanto ao perfil de gênero, 793.976 estudantes se identificaram como do sexo masculino e 431.475 do sexo feminino.

A disputa será estruturada em três fases eliminatórias. A primeira prova será realizada de forma on-line nesta sexta-feira (18). Os 100 mil estudantes com melhor desempenho avançam para a avaliação objetiva da segunda etapa, agendada para 9 de outubro. Em seguida, os 100 alunos selecionados disputam a terceira fase em novembro, quando participam de um bootcamp virtual.

O encerramento da competição selecionará 27 campeões estaduais, que serão homenageados em uma cerimônia de premiação em Brasília no mês de dezembro. Em janeiro do próximo ano, os finalistas e seus professores farão uma imersão técnica de quatro dias em São Paulo, visitando hubs de inovação como Google, B3 e Cubo Itaú. Além disso, as escolas públicas dos alunos vencedores receberão kits tecnológicos compostos por notebooks, óculos de realidade virtual, impressoras 3D, equipamentos de robótica e licenças de Inteligência Artificial Generativa.

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