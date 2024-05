A- A+

frança Olimpíadas de Paris devem ter impacto de US$ 12 bilhões na economia, mostra estudo Estimativa considera efeitos no turismo, novas construções e renda gerada pelo evento

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 devem gerar um impacto econômico de longo prazo de até €11,1 bilhões (cerca de US$ 12 bilhões), de acordo com um estudo de um centro de pesquisas encomendado pelos organizadores dos Jogos.

O montante significa que a atividade econômica gerada pela organização do evento seria cerca de € 4,58 bilhões, o impacto de novas construções seria de cerca de € 3 bilhões, enquanto a contribuição do turismo atingiria € 3,56 bilhões, no cenário mais otimista.

O estudo, divulgado na terça-feira pelo Centro de Direito e Economia do Esporte, sediado em Paris, afirma que o prazo de 17 anos para suas estimativas abrange a fase de planejamento até o período de "legado", que termina em 2034.

Paris é um importante teste para o Comitê Olímpico Internacional e seus esforços para introduzir um processo de licitação mais simplificado e menos competitivo para os Jogos, que ainda deixará um impacto positivo para seus anfitriões.

Após décadas de críticas sobre como cidades como Atenas e Rio de Janeiro ultrapassaram o orçamento e endividaram seus governos, o COI buscou escolher cidades-sede com base no diálogo, não na rivalidade, para gerar Olimpíadas mais baratas e sustentáveis.

O estudo do think tank francês também produziu estimativas para um impacto mínimo geral, avaliado em € 6,7 bilhões, e um cenário mediano, de € 8,99 bilhões em impacto.

