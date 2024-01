A- A+

GRANDE RECIFE Olinda abre credenciamento para vendedores ambulantes atuarem no Carnaval da cidade Cadastro dos ambulantes antigos vai até o dia 23; de 24 a 26, é a vez dos novatos

Com a proximidade do Carnaval, a Prefeitura de Olinda realiza, desta quarta (10) até o próximo dia 23, o credenciamento de vendedores ambulantes antigos que desejam comercializar durante a folia na cidade. A expectativa é de cadastrar 1.200 ambulantes para trabalhar de forma regular no Carnaval 2024.



Podem ser comercializados artesanatos, comidas, bebidas, acessórios, adereços.

A inscrição pode ser feita das 7h30 às 17h, na Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, localizada na Estrada do Bonsucesso, 306 - por dia, segundo a prefeitura de Olinda. São realizados até 150 atendimentos.



De acordo com a prefeitura, a prioridade é para comerciantes residentes em Olinda. A orientação é que os interessados antigos mostrem o crachá do último Carnaval para facilitar o acesso ao banco de dados. É obrigatório apresentação da cópia e original do RG, CPF e comprovante de residência.

Após o cadastro, é preciso efetuar o pagamento de uma taxa - confira valores na tabela mais abaixo.



Após o dia 23, é realizado o cadastro dos ambulantes novatos na folia olindense, de 24 a 26 deste mês. Também é necessária a apresentação da mesma documentação e o pagamento da taxa.

Valores das taxas

* Tabuleiro - R$ 106,75

* Toldo - R$ 390,37

* Varal - R$ 106,75

* Food Truck - R$ 484,85

* Porta e Janela - R$ 484,85

* Parque de diversão (por M²) - R$ 28,36

* Publicidade/Letreiro (por M²) R$ 28,36.

