Carnaval 2023 Olinda abrirá, nesta quinta (19), cadastro para ambulantes que desejam trabalhar no Carnaval 2023 O cadastro é gratuito e é exclusivo para aqueles que trabalharam na cidade no Carnaval 2020

Começará, nesta quinta-feira (19), o cadastramento dos ambulantes que desejam comercializar no Carnaval 2023 de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O cadastro é gratuito e direcionado exclusivamente para aqueles que trabalharam na cidade durante o Carnaval 2020.

As inscrições seguem até o dia 25, das 8h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, localizada na Estrada do Bonsucesso, n° 306, no bairro do Bonsucesso.

Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência, além do crachá recebido no último Carnaval ou o termo de permissão do uso do solo público.



Segundo a Prefeitura de Olinda, poderão ser comercializados no Sítio Histórico da cidade, durante o período carnavalesco, alimentos, bebidas, adereços, peças de artesanato, entre outros produtos.



Novatos

A gestão municipal também informou que o cadastro para novos ambulantes, que nunca trabalharam durante o Carnaval da cidade, será nos dias 26 e 27 de janeiro, das 8h às 17h, também na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. No local, os ambulantes novatos precisam apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

