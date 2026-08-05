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FERIADO Feriado em Olinda: confira o que abre e o que fecha no dia de São Salvador do Mundo Saúde, mercados públicos e coleta de lixo operam normalmente durante o feriado, enquanto órgãos municipais e escolas permanecem fechados no dia do padroeiro da cidade

O município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, celebra, nesta quinta-feira (6), a festa de São Salvador do Mundo, padroeiro da cidade e um dos títulos atribuídos a Jesus Cristo na tradição católica.

Desse modo, a prefeitura de Olinda não terá expediente nos órgãos municipais. As escolas da rede municipal também estarão fechadas ao longo da quinta-feira, com retorno das atividades conforme o calendário administrativo.

Na área da saúde, os serviços de urgência e emergência funcionam em regime de plantão 24 horas. O atendimento será mantido no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da PE-15 e de Rio Doce, além do Hospital Tricentenário, em Bairro Novo.

Os mercados públicos da cidade seguem funcionando normalmente, mantendo o horário habitual de atendimento, das 6h às 18h. Já a coleta de lixo será realizada sem alterações, com 100% da frota em operação durante o feriado.

Diferente de outros feriados estaduais ou nacionais, a ciclofaixa de lazer não será implantada nesta quinta. De acordo com a gestão municipal, como o feriado é exclusivo de Olinda, o fluxo intenso de veículos em direção às cidades vizinhas torna a atividade insegura para os ciclistas.

O Shopping Patteo funciona em horário reduzido, das 12h às 21h.

Festa de São Salvador do Mundo

A programação da festa de São Salvador do Mundo iniciou no último domingo (2), com a procissão da bandeira saindo da Paróquia de São Pedro Mártir de Verona, na Praça Conselheiro João Alfredo, em direção à Catedral de São Salvador, no Alto da Sé.

Em procissão pelas ruas do Alto da Sé, paroquianos e fiéis celebram a solenidade de São Salvador do Mundo, título atribuído a Jesus Cristo na tradição católica e padroeiro da cidade de Olinda. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Em seguida, a missa de abertura foi presidida por Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife. Nesta quarta-feira (5), a celebração continua com missa às 19h, realizada por Dom Josivaldo José Bezerra, bispo auxiliar da arquidiocese.

Nesta quinta-feira (6), dia dedicado ao padroeiro, a programação começa às 17h, com a procissão do andor saindo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Bairro Novo.

O encerramento das celebrações contará com missa às 19h, na Catedral de São Salvador, no Alto da Sé. A cerimônia será presidida por Dom Paulo Jackson, atual arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife.

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