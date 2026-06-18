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SÃO JOÃO Olinda: Circuito do Milho de São João leva forró às feiras e aos mercados às vésperas do feriado Com o objetivo de superar a marca de 290 toneladas de milho comercializadas, o evento tradicional da programação junina ocorre em 22 e 23 de junho

As feiras e mercados do município de Olinda vão receber, na próxima segunda (22) e terça-feira (23), apresentações de forró pé de serra nos principais corredores de comercialização de milho, fortalecendo uma tradição que movimenta a economia local durante o período junino.

A iniciativa integra mais uma edição do Circuito do Milho, que faz parte da programação do São João de Olinda 2026, que será realizada na Feira de Rio Doce e Tabajara e no Mercado de Peixinhos e de Sítio Novo.

Os polos de Rio Doce e Peixinhos contam com atrações musicais nos dois dias do evento, enquanto Sítio Novo e Tabajara contam com apresentações somente na terça-feira. Em todos os locais, os shows de forró vão ocorrer no turno da manhã, das 10h às 12h, e durante a tarde, das 14h às 16h.

Além de valorizar artistas e grupos de forró da região, a ação tem o intuito de impulsionar as vendas de milho, um dos produtos mais tradicionais das festas juninas.

Nos dois anos anteriores, o Circuito do Milho registrou a comercialização de cerca de 290 toneladas do produto, movimentando aproximadamente R$ 4,8 milhões na economia do município. Nestes dois períodos, foram vendidas mais de 23 mil mãos de milho, o equivalente a cerca de 1,1 milhão de espigas.

A estimativa para este ano é superar os números alcançados nas edições anteriores, reforçando a importância do evento para comerciantes, produtores e consumidores que mantêm viva uma das mais fortes tradições culturais e ancestrais do Nordeste.

Programação:

22 de junho

Rio Doce

10h às 12h – Forró Zen

Peixinhos

10h às 12h – Trio Palha Fina

23 de junho

Tabajara

10h às 12h – Forró Zen

14h às 16h – Trio Pé de Serra Beberibe

Peixinhos

10h às 12h – Gilmar Leite

14h às 16h – Forró Zen

Rio Doce

10h às 12h – Trio Pé de Serra Beberibe

14h às 16h – Zinho e Paulina

Sítio Novo

10h às 12h – Trio Pé de Serra É Com Você Que Eu Vou

14h às 16h – Quarteto Fulô

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