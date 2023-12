A- A+

BANCO DO NORDESTE Olinda e BNB lançam linha de crédito para mais de 900 empreendedores do Carnaval Crediamigo Frevo promove o acesso a empréstimos, com juros reduzidos, que vão de R$ 100 a R$ 21 mil

Nesta quinta-feira (28), às 10h, a Prefeitura de Olinda, em parceria com o Banco do Nordeste, lança linha de crédito voltada para mais de 900 empreendedores que atuam no Carnaval da cidade: o Crediamigo Frevo.

O evento será no Palácio dos Governadores, com a presença do prefeito Professor Lupércio e do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

Com o Crediamigo Frevo, os beneficiados terão acesso a empréstimos, com juros reduzidos, que vão de R$ 100 a R$ 21 mil, desde que o faturamento do empreendedor não passe de R$ 360 mil por ano.

Mesmo com o lançamento oficial marcado para esta quarta (27), os trabalhadores vêm passando por curso de reciclagem e, pelo menos, 50 deles já estão com uma verba solicitada em conta.

Veja também

aÉREA Governo de Portugal inicia privatização da TAP