Olinda espera dois milhões de turistas para o Carnaval; ocupação hoteleira está em quase 100%

Dois anos sem Carnaval, por causa da pandemia de Covid-19, e a saudade dos foliões já nem cabe mais no peito. Olinda, na Região Metropolitana do Recife, destino de gente de todo o Brasil e também do mundo durante os dias de festa, tem se preparado com muitas prévias agitadas.

Aos finais de semana, o clima já é de folia, com festas de rua que atraem centenas de pessoas. Não à toa a Marim dos Caetés já tem, para os dias de Carnaval, 98% de taxa de ocupação na rede hoteleira.

Por lá, a festa tem início oficial a partir das 18h do dia 16 de fevereiro, uma quinta-feira, quando sobem ao palco Alceu Valença e Elba Ramalho.

Antes, no entanto, há cortejo do Homem da Meia-Noite, da Mulher do Dia e do Menino da Tarde, com saída do Palácio dos Governadores em direção à Praça do Carmo, onde estará o palco principal, batizado de Erasto Vasconcelos.

Desta vez, com o tema da festa é "O Carnaval dos Sonhos", Olinda espera receber dois milhões de turistas, cem mil a mais do que na última edição da festa, em 2020.

À época, de acordo com levantamento da Prefeitura de Olinda, a cidade recebeu um milhão e meio de pessoas de outros estados, além de 400 mil foliões de outros países.

